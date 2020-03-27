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Haber Giriş: 27.03.2020 - 22:00,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması

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Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması
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Sağlık çalışanlarının 3 ay boyunca görevden ayrılma istekleri karşılanmayacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pandemi süreci kapsamında bu kararın alınmasını müteakip 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır" denildi.

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