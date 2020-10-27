AA
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıkçılara istifa ve izin ertelemesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi. Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerini kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.
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