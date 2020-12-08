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DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir" denildi.

'ULUSLARARASI GÜNCELLEMELERE PARALEL OLARAK YAPILDI'

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs yakın temaslılarının karantina süresinin güncellemesiyle ilgili, "Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık  Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

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Sağlık Bakanlığı açıkladı Koronavirüs karantina süresinde değişiklik
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