Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı! Son 1 haftada...

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 4.585.432



1. dozu uygulanan kişi sayısı 2.691.976

2. dozu uygulanan kişi sayısı 1.893.456

Ankara'da toplam yapılan aşı sayısı: 2.313.364

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.311.411

2. doz uygulanan kişi sayısı: 1.001.953



İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı 1.894.837

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.067.662

2. doz uygulanan kişi sayısı: 827.175

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