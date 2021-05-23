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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 19:51 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı! Son 1 haftada...

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı! Son 1 haftada...

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 4.585.432

1. dozu uygulanan kişi sayısı 2.691.976
2. dozu uygulanan kişi sayısı 1.893.456

Ankara'da toplam yapılan aşı sayısı: 2.313.364

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.311.411
2. doz uygulanan kişi sayısı: 1.001.953


İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı 1.894.837

1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.067.662
2. doz uygulanan kişi sayısı: 827.175

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı Son 1 haftada...

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