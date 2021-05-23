Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı aşılamada son durumu açıkladı! Son 1 haftada...
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.
ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM
İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 4.585.432
1. dozu uygulanan kişi sayısı 2.691.976
2. dozu uygulanan kişi sayısı 1.893.456
Ankara'da toplam yapılan aşı sayısı: 2.313.364
1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.311.411
2. doz uygulanan kişi sayısı: 1.001.953
İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı 1.894.837
1. doz uygulanan kişi sayısı: 1.067.662
2. doz uygulanan kişi sayısı: 827.175
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