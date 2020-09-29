Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu, 1452 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi.



TEDBİR VE MÜCADELE MESAJI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu, 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.



'UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.



UZUN BİR ARADAN SONRA GÜZEL HABER



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu.



AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ HIZI AZALIYOR



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" dedi.







