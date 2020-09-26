Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu.



AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ HIZI AZALIYOR



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" dedi.







