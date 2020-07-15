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DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kocadan riski zayıflatın mesajı


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