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DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 09:13,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü hasta sayısının 1226, ağır hasta saysının ise 656 olduğu belirterek, maske ve mesafenin önemine değindi.

Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." uyarısında bulundu.

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