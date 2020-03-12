Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:09,
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Corona Virüs açıklaması: 2 ay direnelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs'le ilgili yeni açıklama geldi.
Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.
BİLİM KURULU BUGÜN DE TOPLANIYOR
Sağlık Bakanlığı'nda Corona Virüs Bilim Kurulu bugün yeniden toplanıyor.
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