MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Corona Virüs açıklaması: 2 ay direnelim
GeriGündem Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Corona Virüs açıklaması: 2 ay direnelim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Corona Virüs açıklaması: 2 ay direnelim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Corona Virüs açıklaması: 2 ay direnelim
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs'le ilgili yeni açıklama geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Kocadan Corona Virüs açıklaması: 2 ay direnelim

BİLİM KURULU BUGÜN DE TOPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı'nda Corona Virüs Bilim Kurulu bugün yeniden toplanıyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle