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Haber Giriş: 08.08.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca 'Yaşayandan Uyarılar' diyerek paylaştı

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca 'Yaşayandan Uyarılar' diyerek paylaştı
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı uyarılarda bulundu. Bakan Koca, son olarak 'Yaşayandan Uyarılar' başlığıyla yayınladığı mesajında test sonucu pozitif çıkan bir doktorun yaşadıklarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

İlk hastalarda biriyim. Kötüleşince yoğun bakıma alındım. Çocuklarımla ailemle vedalaşmıştım. 23 gün uyutuldum. Akciğerlerim ciddi şekilde zarar görmüş, kalbim durmuş, ide kanaması geçirmişim. Virüs beynimde dahi tutulum yapmış. Haftalarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişim. Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor. Dr. Selçuk K.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca Yaşayandan Uyarılar diyerek paylaştı

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