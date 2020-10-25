Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günümüz. Salgınla mücadelede önemli üslerimizden olan Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde bir risk değerlendirmesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Koca, söz konusu paylaşımında, "Kurallara uyarsak, hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." çağrısında da bulundu.