Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı! İşte son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; dün 29 bin 230 test yapıldı, 2 bin 392 yeni koronavirüs tanısı konuldu. Bugün 92 kişi vefat ederken, 5 bin 18 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 948 bin 115, toplam vaka sayısı 114 bin 653, toplam vefat sayısı 2 bin 992, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1621, toplam entübe hasta sayısı 845, toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı tablo ile birlikte "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" açıklamasında bulundu.





BAKAN KOCA: BU YIL 453 HASTA HAVA AMBULANSIYLA TAŞINDI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2008'den beri vatandaşlara hava ambulansı hizmetinin sunulduğunu belirterek, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara sunulan hava ambulansı hizmetine değindi. Bakan Koca, "Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı" dedi.