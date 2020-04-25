Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca son vaka ve ölüm sayılarını açıkladı! Dikkat çeken gelişme

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

"Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız" diyen Bakan Koca, bu noktadan geri dönüş olmaması gerektiğini söyledi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI GÜNLÜK VAKA SAYISINI GEÇTİ

Tabloya göre, dün yapılan test sayısı 38 bin 351. Tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 122 daha artarak 104 bin 912 oldu. Son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 600 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise ilk kez günlük vaka sayısını geçti. Dün 3 bin 246 kişi daha iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 21 bin 737'ye yükseldi.









CORONA VİRÜSTE SON DURUM (23 NİSAN)



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; dün yapılan 40 bin 962 testten 3 bin 166'sı pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 14 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda; toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı ise 18 bin 491 olarak açıklandı.



'BUGÜN DÜNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ'



Bakan Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.