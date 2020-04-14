Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca: Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde pik ve plato dÃ¶nemini bekliyoruz

Bakan Koca, Bilkent YerleÅŸkesi'nde Bilim Kurulu Ã¼yelerinin video konferansla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Ã–rnek davranÄ±ÅŸlarÄ±yla mÃ¼cadeleye destek olan genÃ§leri kutlayan, bÃ¼yÃ¼klere iÃ§ten hÃ¼rmetlerini sunan Koca, bu kiÅŸilerin evde kalarak, mÃ¼cadelenin en saÄŸlam grubunu oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ifade etti. Koca, "CanlarÄ±mÄ±z parklarÄ± Ã§ekse de evdeler, iÅŸine giderken mecburiyet gereÄŸi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken tedbirden Ã¶dÃ¼n vermeyen insanlarÄ±mÄ±zÄ± kutluyorum. Birimiz diÄŸerimize gÃ¼Ã§ oluyoruz. Koronaya karÅŸÄ± mÃ¼cadelemiz birlikteliÄŸimiz olmuÅŸtur." diye konuÅŸtu.

Medya mensuplarÄ±nÄ±n da Kovid-19 salgÄ±nÄ± konusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iletiÅŸime bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Koca, "SÃ¶z ve bilgi eÄŸer onu taÅŸÄ±yacak bir mecra yoksa tesirini gÃ¶steremez. Bunu doÄŸrulukla titizlikle yapan medyamÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. HalkÄ±mÄ±zÄ±n salgÄ±n konusunda merak ettiÄŸi birÃ§ok ÅŸey, burada sizin sorularÄ±nÄ±zla aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸuyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin fertlerine de seslenen Koca, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ãœlkemizde virÃ¼sÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilk gÃ¼n olan 10 Mart'tan 14 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne geldiÄŸimiz nokta nedir? HastalarÄ±n tespitinde nasÄ±l bir yÃ¶ntem izliyoruz? DiÄŸer Ã¼lkelerle aramÄ±zda benzerlikler, farklÄ±lÄ±klar nelerdir? Bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z varsa bu hangi sebeplerden kaynaklanÄ±yor? Neden Ä±srarla direnmek, Ã¶nlem almak gerekiyor? BugÃ¼nkÃ¼ sÃ¶zlerim bu sorularÄ±n cevabÄ± olma amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacak.

Bir salgÄ±nÄ±n aÅŸamalarÄ± hakkÄ±nda kesin ifadeler kullanÄ±lamaz. Åžu ana kadar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± sonuÃ§lar, TÃ¼rkiye'nin salgÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n olan en az kayÄ±pla aÅŸacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Bu iÅŸareti biz tedbirler yÃ¼zde yÃ¼z uygulanmadÄ±ÄŸÄ± halde alÄ±yoruz. Tedbirleri herkes aynÄ± ciddiyetle yÃ¼zde yÃ¼z uygulayabilse umuttan Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kelimeleri seÃ§eceÄŸim. Kurallara istisnasÄ±z uyalÄ±m, Ã§ok daha sÄ±kÄ± uyalÄ±m, sonuca odaklanalÄ±m. Bilelim ki tedbir yÃ¼zde yÃ¼ze yaklaÅŸtÄ±kÃ§a neredeyse ulaÅŸÄ±lacak tek sorun eldeki vakalardÄ±r."

"FÄ°LYASYON YÃ–NTEMÄ°NÄ° BÄ°ZÄ°M UYGULADIÄžIMIZ ÅžEKÄ°LDE UYGULAYAN ÃœLKE YOK"

VakalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Koca, yÃ¶ntemlerde benzerlik olsa her Ã¼lkenin kendi mÃ¼cadelesini kendi ÅŸartlarÄ±nda verdiÄŸini sÃ¶yledi. Koca, vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n ve verilerin pek Ã§ok Ã¼lkede tartÄ±ÅŸma konusu olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye'de salgÄ±nda tespit edilen her olay, sizin gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼ndedir. Hatta diyebilirim ki tablonun olumsuz yÃ¶nÃ¼ tam, olumlu yÃ¶nleri ise kÄ±smen gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼ndedir. HastalÄ±k Amerika'da 11. haftada, Ä°spanya'da 9. haftada, Ä°talya'da 8. haftada, Almanya ve Fransa'da 10. haftada, Ã‡in'de 7. haftada, bir haftada gÃ¶rÃ¼len en Ã§ok vaka sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye'de ise hastalÄ±ÄŸÄ±n bir haftada en Ã§ok vaka sayÄ±sÄ±na ulaÅŸmasÄ± 4. haftada gerÃ§ekleÅŸti. Yani, 4. haftada TÃ¼rkiye'de vaka artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti."

Bakan Koca, bunu daha aÃ§Ä±k ifade etmek iÃ§in virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lma gÃ¼cÃ¼nÃ¼n hatÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"VirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lma gÃ¼cÃ¼ne karÅŸÄ± ÅŸu anki ÅŸartlarda yayÄ±lma hÄ±zÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almaya baÅŸlamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Peki bu nasÄ±l oldu? Ä°ÅŸte bugÃ¼nÃ¼n asÄ±l gÃ¼ndemi bu.

Filyasyon kelimesini bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok duydunuz. Bu, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ileriki gÃ¼nlerde unutmayacaksÄ±nÄ±z. Belki de filyasyon biz hekimlerin dilinden sizlerin gÃ¼ndelik hayatÄ±na karÄ±ÅŸacak. Bu kelime, bunu hak ediyor. Filyasyon, bildiÄŸiniz gibi bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±kla ilgili temas zincirinin taranmasÄ± iÅŸleminin adÄ±dÄ±r. Vaka artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n erkenden dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§mesini biz bu filyasyonla saÄŸladÄ±k. Filyasyon yÃ¶ntemini bizim uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde uygulayan baÅŸka hiÃ§bir Ã¼lke henÃ¼z olmadÄ±. 11 Mart'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk vakadan itibaren tespit ettiÄŸimiz her vakada biz filyasyon yÃ¶ntemini uyguladÄ±k. Pozitif tanÄ± konan hastalarÄ±n her birinin son Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§inde temas ettiÄŸi bÃ¼tÃ¼n kiÅŸilere ulaÅŸÄ±p onlarÄ± taramaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Bunun ne denli dikkat ve titizlik gerektiren bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu dÄ±ÅŸarÄ±dan anlamak zordur. Burada BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±na gururla kurduÄŸum cÃ¼mlelerin arkasÄ±nda kimler olduÄŸunu ifade edeceÄŸim ve onlarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ± vereceÄŸim."

"GENEL TARAMA ZATEN DOÄžRU YÃ–NTEM DEÄžÄ°L"

Filyasyonda, yani hastanÄ±n temas halinde olduÄŸu kiÅŸiler zincirinin taranmasÄ± sÃ¼recinde neler olduÄŸunu anlatan Koca, bu kiÅŸilere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, izlem altÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ±, tanÄ± konanlarÄ±n izole edildiÄŸini ve tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Koca, zaman zaman "Test neden herkese yapÄ±lmÄ±yor?" ÅŸeklinde eleÅŸtiriler olduÄŸunu dile getirerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Genel tarama zaten doÄŸru yÃ¶ntem deÄŸil, gÃ¼venilir sonuÃ§ elde etme aÃ§Ä±sÄ±ndan akÄ±lcÄ± da deÄŸil. Fakat eklemekte yarar var, filyasyon uygulamasÄ± soruya gÃ¼Ã§lÃ¼ bir cevap getiriyor. Biz nokta atÄ±ÅŸÄ± yaparak ilerliyoruz. HastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸma ihtimali yÃ¼ksek olan yeni kiÅŸileri bulmaya odaklanÄ±yoruz. Bir hastalÄ±kla mÃ¼cadalede diÄŸer Ã¼lkelerle kÄ±yaslama yaparak baÅŸarÄ± bulgusuna gitmek Ã§ok insancÄ±l gelmiyor ama demek istediÄŸim bir ÅŸey var. YaygÄ±n temas taramasÄ±, sÄ±kÄ± takip. SalgÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmenin yolu bu. DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± ise maalesef filyasyon yerine sadece ÅŸikayetle baÅŸvuran vakalar Ã¼zerinden tanÄ± ve tedavi sÃ¼reci yolunu izliyor. GÃ¼ney Kore ve Singapur gibi birkaÃ§ Ã¼lke ise genel tarama yapÄ±yor.

Hasta kayÄ±bÄ± artÄ±ÅŸ oranÄ± hÄ±zÄ±nda da bahsettiÄŸim vaka artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±na benzer bir veriye sahibiz. TÃ¼rkiye'de Ã¶lÃ¼m artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±ndaki yavaÅŸlama 5. haftada gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. TÃ¼rkiye, Ã¶lÃ¼m artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±ndaki yavaÅŸlamayÄ± en erken yakalayan Ã¼lkedir. Vaka artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n iniÅŸe geÃ§miÅŸ olmasÄ±, Ã¶lÃ¼m artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n yavaÅŸlamasÄ± mÃ¼cadelede doÄŸru yolda olduÄŸumuzun, tedbirlerin sonuÃ§ verdiÄŸinin, sonuÃ§ alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n somut iÅŸaretleridir. Bu sonuÃ§larÄ±n TÃ¼rkiye'de alÄ±nmasÄ± ama baÅŸka pek Ã§ok Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼nmemesi tesadÃ¼fi deÄŸildir. YÃ¶ntemi ilkece benimseyen, en yaygÄ±n ÅŸekilde filyasyon yapan TÃ¼rkiye'dir."

Bu performansÄ±, ciddiyeti verilerle ortaya koymak istediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Koca, "BugÃ¼ne kadar tanÄ± konan hastalarÄ±n temas zincirindeki 261 bin 989 kiÅŸi tespit ettik. BunlarÄ±n yÃ¼zde 95,8'ine ulaÅŸtÄ±k, takiplerini yaptÄ±k. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapÄ±lan toplam kiÅŸi sayÄ±sÄ± 251 bin 28'dir. BugÃ¼ne kadar temas zincirinde yer alan 261 bin 989 kiÅŸi tespit edilmiÅŸ, her doÄŸrulanmÄ±ÅŸ vakaya ortalama 4,5 temaslÄ± kiÅŸi dÃ¼ÅŸmektedir. BunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 96'sÄ±na ulaÅŸarak takip yapÄ±ldÄ±. Toplamda filyasyon ekiplerimizce takipleri yapÄ±lan 251 bin 28 kiÅŸi olmuÅŸtur." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Bakan Koca, yeni bir tanÄ± konulduÄŸunda ne yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"HastanÄ±n Ã§ok yakÄ±n bir hikayesini alÄ±yoruz. Kimlerle ne zaman nerede gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, aile ortamÄ±, aile bireyleri, yakÄ±nlarÄ± ve iÅŸ yeri arkadaÅŸlarÄ±, sosyal iliÅŸkilerinde temas halinde olduÄŸu insanlarÄ±n bilgileri toplanÄ±yor. Bir vaka tespit edildiÄŸinde onun aile fertleri ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±, aynÄ± adreste bulunduÄŸu kiÅŸiler otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Oradan itibaren de filyasyon ekiplerimiz harekete geÃ§iyor.

BugÃ¼ne kadar bahsetmediÄŸim filyasyon ekibi nasÄ±l bir ekiptir? Filyasyon ekipleri, biri doktor, biri saÄŸlÄ±k memuru, biri yardÄ±mcÄ± personel olmak Ã¼zere ortalama Ã¼Ã§ kiÅŸiden oluÅŸan ekiplerdir. Bu ekipler her yeni koronavirÃ¼s vakasÄ±nÄ±n tespitinde, vakanÄ±n hikayesi alÄ±nÄ±r almaz harekete geÃ§ip hastanÄ±n temas halinde olduÄŸu listelenmiÅŸ kiÅŸileri 48-49 saat zaman zarfÄ±nda tanÄ±maktadÄ±rlar. Sadece 2 gÃ¼n 2 gece zarfÄ±nda. Ekipler, doÄŸrudan bu kiÅŸilerin adreslerine ulaÅŸmaktadÄ±r. Ekipler, sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimlerimiz ise onlarÄ±n sahadaki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± takip etmektedir.

Her yeni vakada hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± aÄŸ yeniden kurulmaktadÄ±r. Erken tanÄ±larla hem yayÄ±lma Ã¶nlenmekte hem de risk grubunda olan bazÄ± kiÅŸilerin belki de hayatlarÄ± kurtarÄ±lmaktadÄ±r."

Filyasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 81 ilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmada temaslÄ± takibin en yÃ¼ksek oranda sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± ilin yÃ¼zde 99 ile Zonguldak, en dÃ¼ÅŸÃ¼k ilin ise yÃ¼zde 92 ile ÅžanlÄ±urfa olduÄŸunu belirten Koca, "VakalarÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu Ä°stanbul'da ÅŸu an bin 200 filyasyon ekibi gÃ¶rev almaktadÄ±r. TÃ¼rkiye genelinde filyasyon ekibi sayÄ±sÄ± 4 bin 600'dÃ¼r." dedi.

VirÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±yan kiÅŸilerle temasÄ± olmuÅŸ ÅŸÃ¼phelilere ulaÅŸan, yeni tanÄ± sÃ¼reÃ§lerini baÅŸlatan bu ekiplerin mÃ¼cadelenin sahadaki en aktif Ã¼yeleri arasÄ±nda olduÄŸunu, bu mÃ¼cadelenin ÅŸu aÅŸamada henÃ¼z bilinmeyen, adÄ± duyulmayan pek Ã§ok kahramanÄ± bulunduÄŸunu kaydeden Koca, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Filyasyon Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir kÄ±smÄ±, aile hekimlerimiz tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Temas sebebiyle ÅŸÃ¼pheli kabul edilen kiÅŸilerin takip bilgileri sÃ¼recin en baÅŸÄ±nda aile hekimlerimize verilmektedir. Bu kiÅŸilerde belirti Ã§Ä±kÄ±p, Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± bizzat aile hekimlerimiz tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Hekim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z telefonla iletiÅŸime varÄ±ncaya kadar sÄ±kÄ± bir takip ortaya koymaktadÄ±r. Sahip olduÄŸumuz bÃ¼yÃ¼k veri havuzunun bir kaynaÄŸÄ± aile hekimlerimizle kurduÄŸumuz bu sistemdir. KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadelemiz mahalle bazÄ±na kadar inmiÅŸ bir mÃ¼cadeledir. SokaÄŸa, apartmana, eve uzanmÄ±ÅŸtÄ±r."

Filyasyonun saÄŸlam bir veri kaynaÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu, aynÄ± zamanda da saÄŸlam bir veri kaynaÄŸÄ± oluÅŸturduÄŸunu ve her saÄŸlam verinin virÃ¼se karÅŸÄ± bir silah olduÄŸunu anlatan Bakan Koca, "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±k teknolojisinde olduÄŸu gibi bu veriler ve bu verilerin iÅŸlendiÄŸi sistem konusunda da insanÄ±mÄ±za gÃ¼ven verecek Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸe sahiptir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin her yerinden anlÄ±k olarak gelen verileri tek bir sistemde toplamaktadÄ±r. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kentimizin, kÃ¼Ã§Ã¼k bir hastanesinde yatan bir hastasÄ±nÄ±n ateÅŸinin gÃ¼nde kaÃ§ kez Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisine sahiptir. Hangi hastanemizde kaÃ§ yatak boÅŸtur, kaÃ§ yatak doludur, bunlar bizim rutin bilgilerimizdir." dedi

KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadelenin Ã§ok iyi organize olmuÅŸ, iÅŸine son derece hakim uzmanlar tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bilinmesini isteyen Koca, "1 milyon 100 bini aÅŸkÄ±n profesyonelden oluÅŸan saÄŸlÄ±k ordumuzun her an, her Ã¶zveriye uygun olarak iÅŸinin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu bilin. BÃ¼tÃ¼n bu Ã§abanÄ±n size yÃ¼klediÄŸi sorumluluÄŸu bir an bile unutmayÄ±n, tedbirlerden taviz vermeyin." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Sistemli mÃ¼cadelenin gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r sonuÃ§lar verdiÄŸini dile getiren Bakan Koca, "Tablolara dikkatle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 'Ã¼stesinden geleceksiniz, direnin' diyor." ifadesini kullandÄ±.

Koca, vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoÄŸun bakÄ±mda baÅŸarÄ±lÄ± olunduÄŸunu, yÃ¼ksek bir motivasyon ile mÃ¼cadelede Ã¼stÃ¼n gÃ¼Ã§ olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bizi sonuca gÃ¶tÃ¼recek kural aÃ§Ä±k. Hareketi azalt, izolasyonu artÄ±r. Bu kuralÄ± Ä±srarla uygularsak, istediÄŸimiz hayata kÄ±sa sÃ¼rede ulaÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

Bakan Koca, "TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu"nun gÃ¼ncel verilerine gÃ¶re ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BugÃ¼nkÃ¼ test sayÄ±mÄ±z 33 bin 70 oldu. Test sayÄ±sÄ±nda bu hafta hedefimiz olan 30 bini aÅŸmÄ±ÅŸ olduk. Test sonucu pozitif olan son 24 saatte 4 bin 62 vakamÄ±z olmuÅŸtur. BÃ¶ylece toplamda vaka sayÄ±mÄ±z 65 bin 111'e ulaÅŸtÄ±. BugÃ¼n vefat eden 107 vatandaÅŸÄ±mÄ±zla birlikte kayÄ±p sayÄ±mÄ±z 1403'Ã¼ buldu. 842 hastamÄ±z da iyileÅŸmiÅŸ oldu."

FRANSA, Ä°NGÄ°LTERE, Ä°RAN VE Ã‡Ä°N ORTAK Ã–ZELLÄ°KLERÄ° Ä°LE BÄ°RBÄ°RÄ°NE YAKLAÅžTI

Koca, dÃ¼nyada hastalÄ±ÄŸÄ±n artÄ±ÅŸ eÄŸimi, yapÄ±lan test sayÄ±larÄ±, pozitif Ã§Ä±kma oranlarÄ±, yoÄŸun bakÄ±mda takip edilen hastalar ve Ã¶lÃ¼m oranlarÄ± gibi farklÄ± deÄŸiÅŸkenler dikkate alÄ±narak, Ã¼lkeler arasÄ± "kÃ¼meler analizi" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Birbirine benzerliklerine gÃ¶re, Ã¼Ã§ farklÄ± model gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. NÃ¼fusa gÃ¶re sÄ±nÄ±rlÄ± vakalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, doÄŸrulanmÄ±ÅŸ vakalarÄ±n az olduÄŸu veya bildirilmediÄŸi Ã¼lkeler en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼meyi oluÅŸturmaktadÄ±r. Fransa, Ä°ngiltere, Ä°ran ve Ã‡in ortak Ã¶zellikleri ile birbirine yaklaÅŸmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. TÃ¼rkiye sÃ¶zÃ¼ edilen bu iki grubun arasÄ±nda bir yerde durmaktadÄ±r. YÃ¶netim becerimize, hastalÄ±kla mÃ¼cadele baÅŸarÄ±mÄ±za gÃ¶re yerimiz deÄŸiÅŸebilir.

EÄŸer yÃ¶netim becerimizi ve hastalÄ±kla mÃ¼cadelemizi, bu yÃ¶nde baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rebilirsek, daha az gÃ¶rÃ¼len Ã¼lkeler kÄ±smÄ±na doÄŸru kaymÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. DeÄŸilse Ä°ngiltere gibi Fransa gibi Ã¼lkelere doÄŸru bir eÄŸilim iÃ§ine girme potansiyeli taÅŸÄ±r. Avrupa Ã¼lkelerinden Ä°spanya ve Ä°talya ise kendilerine has ayrÄ± bir konumdadÄ±r. Amerika ise zaten hasta sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼m oranlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan tamamen kendi baÅŸÄ±na tÃ¼m dÃ¼nyadan ayrÄ±lmaktadÄ±r."

Koca, TÃ¼rkiye'de koronavirÃ¼sÃ¼n yoÄŸunluk haritasÄ±nda Ã¶ncelikle Konya, Kayseri, Malatya ve DiyarbakÄ±r'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bildirdi.





443 BÄ°N 626 TEST YAPILDI

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'na gÃ¶re toplam test sayÄ±sÄ± 443 bin 626'ya Ã§Ä±ktÄ±. Toplam 4 bin 799 hasta iyileÅŸti.Â

KoronavirÃ¼sÃ¼n TÃ¼rkiye'de zirve yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Koca, vaka artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu, artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n 4. haftadan itibaren dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ã–lÃ¼m artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±ndaki azalmanÄ±n da 5. haftada baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Koca, TÃ¼rkiye'deki durumun dÃ¼nyadan farklÄ± seyrettiÄŸini bildirdi.

DÃ¼nyadaki hiÃ§bir Ã¼lkede, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±yla hastaneye yatÄ±ÅŸ, yoÄŸun bakÄ±m ve cihaza baÄŸlanan hastalarÄ±n sayÄ±sÄ±nda bir azalÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Koca, bazÄ± Ã¼lkelerde yoÄŸun bakÄ±m yataklarÄ±nÄ±n yetmediÄŸi, koridorlarda hastalarÄ±n entÃ¼be edildiÄŸi durumlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.

Bakan Koca, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye'de yoÄŸun bakÄ±mdaki ve entÃ¼be edilen hasta sayÄ±sÄ±nda duraklamaya, stabilleÅŸmeye girildiÄŸini Ã§ok net gÃ¶rÃ¼yoruz. Sosyal medyada 0,21 oranÄ±ndan bahsediliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye, artÄ±k artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±, pik yapmaya doÄŸru gittiÄŸi, vaka artÄ±ÅŸ ve Ã¶lÃ¼m artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n duraklamaya girdiÄŸi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bu pikle birlikte plato Ã§izme dÃ¶nemine geldiÄŸi iÃ§in oran, ikili rakam olunca birbirine Ã§ok yakÄ±n. ÃœÃ§lÃ¼, dÃ¶rtlÃ¼ rakam olduÄŸunda farklÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olur. Ã–lÃ¼m oranÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde bu tablonun farklÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± net gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Erken dÃ¶nemde 1,3'lerden 2,1'lere geldiÄŸini gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oluyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k burada bir duraklama, stabilleÅŸme dÃ¶nemine piki yakalama dÃ¶nemine girdiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz."

Ä°nfaz dÃ¼zenlemesini iÃ§eren kanunun yasalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±larak tahliyelere yÃ¶nelik alÄ±nacak Ã¶nlemlerin sorulmasÄ± Ã¼zerine Koca, Bilim Kurulunun bu konuda da nasÄ±l bir yaklaÅŸÄ±m izlenmesi gerektiÄŸini bildirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Koca, saÄŸlÄ±k taramalarÄ±nda semptomu olan, hastalÄ±k ÅŸÃ¼phesi bulunanlarÄ±n hastanelere alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, izolasyonda Ã§eÅŸitli uyarÄ±larda bulunulduÄŸunu, bunlarÄ±n sahada uygulanacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"AÅžI KONUSUNDA Ã‡ALIÅžMA YAPAN BÃœTÃœN BÄ°RÄ°MLERÄ°MÄ°ZÄ° DESTEKLÄ°YORUZ"

Ã‡in'den aÅŸÄ± getirilip getirilmeyeceÄŸine, TÃ¼rkiye'deki aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin soruya yÃ¶nelik Koca, dÃ¼nyada aÅŸÄ±yla ilgili yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AÅŸÄ±nÄ±n insanlara kullanÄ±labilme dÃ¶neminin Ã§ok erken olduÄŸuna inanmÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 4-6 aydan Ã¶nce kullanÄ±labilir aÅŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± Bilim Kurulundaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. TÃ¼rkiye de bu anlamda yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisinde. BakanlÄ±k olarak TÃœBÄ°TAK, Ã¼niversiteler dahil olmak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸma yapan bÃ¼tÃ¼n birimlerimizi destekliyoruz. ÃœÃ§ merkez virÃ¼sÃ¼ izole etmiÅŸ oldular, bundan sonraki Ã§alÄ±ÅŸmalar hÄ±zla devam edecek."

Ã‡in'in yoÄŸun bakÄ±mda, entÃ¼be olan hastalara kullandÄ±ÄŸÄ± ilacÄ± TÃ¼rkiye'nin daha erken dÃ¶nemde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun faydalarÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Koca, bu ilacÄ±n devamÄ±nÄ±n da geldiÄŸini, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Koca, tedavide farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin yaptÄ±klarÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya bildirilmesi iÃ§in Ã¼niversitelerin yayÄ±n yapmasÄ±nÄ± teÅŸvik ettiklerini belirtti.

"Ä°LACI VAKA GÃ–RÃœLMEDEN TEDARÄ°K ETTÄ°K"

TÃ¼rkiye'nin, koronavirÃ¼s tedavisinde kullanÄ±lan ilacÄ± vaka gÃ¶rÃ¼lmeden tedarik ettiÄŸini, hastalara Ã¼cretsiz uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaygÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Koca, dÃ¼nyada bu durumda olan ikinci bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Koca, dÃ¼nyanÄ±n bu ilacÄ±n peÅŸinde olduÄŸunu ancak TÃ¼rkiye'nin yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kutuya yakÄ±n ilacÄ± depoladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã‡in'den getirilen ilacÄ± da TÃ¼rkiye gibi yoÄŸun kullanan baÅŸka bir Ã¼lkenin de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Bir gazetecinin, BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Haydar BaÅŸ'Ä±n koronavirÃ¼sten hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Koca, BaÅŸ'a Allah'tan rahmet yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

"Siyasilerin risk durumu nedir?" sorusuna iliÅŸkin ise Koca, "Bu anlamda herkesin virÃ¼se karÅŸÄ± tedbirli olmasÄ± gerektiÄŸini hep ifade ediyoruz, tedbirlere uyulduÄŸu takdirde riskin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilirim." ifadesini kullandÄ±.

AÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸka Ã¼lkelerden ortaklÄ±k teklif edilip edilmediÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine Koca, "AÅŸÄ±yla ilgili TÃ¼rkiye'nin klinik araÅŸtÄ±rmalar merkezi olmasÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± iÃ§in istemiyoruz. Bu anlamda birtakÄ±m yaklaÅŸÄ±mlar oldu. Bu anlamdaki yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±zÄ± net ifade ettik. Klinik araÅŸtÄ±rma Ã¶ncesi gerektiÄŸinde birÃ§ok Ã¼lkeyle aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapabiliriz ama klinik uygulama noktasÄ±nda kendi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± daha Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼yoruz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.



MASKE TEMÄ°NÄ°



Ã–zellikle 20 ile 65 yaÅŸ arasÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸu ana kadar 20 milyona yakÄ±n mesaj gÃ¶nderildi. Toplam 39 milyon kiÅŸiye gÃ¶nderilmiÅŸ olacak. 39 milyon kiÅŸinin mesajÄ± perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ tamamlanmÄ±ÅŸ olacak.



Ä°STÄ°FA Ä°DDÄ°ALARI



Bu iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ã§izmek istiyorum. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, dÃ¼nyayÄ± bu kadar etkileyen bu salgÄ±nda bizlerin salgÄ±nla mÃ¼cadeleye odaklanmamÄ±zÄ± bekliyor. Biz bu salgÄ±nla mÃ¼cadeleye 1 milyon 100 bin kiÅŸiye yakÄ±n saÄŸlÄ±k ordumuzla kendimizi adamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. BaÅŸka bir gÃ¼ndemimizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek istiyorum.



BAKAN KOCA, TÃœRKÄ°YE GÃœNLÃœK KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU'NU PAYLAÅžTI (13 NÄ°SAN)



Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu aÃ§Ä±kladÄ±. Tabloya gÃ¶re bugÃ¼n yapÄ±lan 34 bin 456 koronavirÃ¼s testinden 4 bin 93'Ã¼ pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 98 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 511 hasta da iyileÅŸerek taburcu edildi. Tabloda bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan toplam test sayÄ±sÄ± 410 bin 556, toplam vaka sayÄ±sÄ± 61 bin 49, toplam vefat sayÄ±sÄ± 1296, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 1786, toplam entÃ¼be hasta sayÄ±sÄ± 1063, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 3957 olarak yer aldÄ±.

Â 'TEDAVÄ°DE GÃœÃ‡LÃœYÃœZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayÄ±mÄ±z yakÄ±nda 500 bine ulaÅŸacak. Artan test sayÄ±sÄ±na kÄ±yasla beklenen vaka sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, hÄ±z olarak azalmaktadÄ±r. Erken tanÄ± ve tedavi, iyileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rÄ±yor" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

BAKAN KOCA: Ä°LK DEFA YOÄžUN BAKIMA GÄ°REN VE ENTÃœBE OLAN HASTA SAYISAL OLARAK EKSÄ°ÄžE DÃœÅžTÃœ

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, son 10 gÃ¼ndÃ¼r yatan hasta, yoÄŸun bakÄ±ma giren hasta ve entÃ¼be edilen hastadaki artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸme eÄŸiliminde olduÄŸunu belirterek, "BugÃ¼n ilk defa yoÄŸun bakÄ±ma giren ve entÃ¼be olan hasta sayÄ±sal olarak eksiÄŸe dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yani yÃ¼zde 3- 3,5 oranÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¶z konusu oldu. Her geÃ§en gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda yatan hastanÄ±n yatÄ±ÅŸ gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n da azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Ã¼niversite rektÃ¶rleri, dekanlarÄ± ve hastane baÅŸhekimleri ile video konferansla toplantÄ± yaptÄ±. Bakan Koca, toplantÄ±ya iliÅŸkin videoyu Twitter hesabÄ±ndan, "KoronavirÃ¼s hastalarÄ±nÄ±n tedavi tablosunda bugÃ¼n yeni bir geliÅŸme var. TÃ¼rkiye Ã¶lÃ§eÄŸinde yoÄŸun bakÄ±m toplam hasta sayÄ±mÄ±z ilk kez azaldÄ±. 6 Ã¼niversitemizden bilim insanlarÄ±mÄ±z aynÄ± kanÄ±da. Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacaÄŸÄ±mÄ±z sonuÃ§ nettir" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Â 'YÃœZDE 3- 3,5 ORANINDA BÄ°R DÃœÅžÃœÅž SÃ–Z KONUSU'

Videoda rektÃ¶r, dekan ve baÅŸhekimlere seslenen Koca, "TÃ¼rkiye'yi diÄŸer Ã¼lkelerden farklÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, bunu son bir hafta, 10 gÃ¼ndÃ¼r daha net gÃ¶rÃ¼yorduk. Yatan hasta, yoÄŸun bakÄ±ma giren hasta ve entÃ¼be edilen hastadaki artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±, dÃ¼ÅŸme eÄŸilimindeydi. BugÃ¼n ilk defa yoÄŸun bakÄ±ma giren ve entÃ¼be olan hasta sayÄ±sal olarak eksiÄŸe dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yani yÃ¼zde 3- 3,5 oranÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÃ¶z konusu oldu. Bu son derece Ã¶nemli, her geÃ§en gÃ¼n yoÄŸun bakÄ±mda yatan hastanÄ±n yatÄ±ÅŸ gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n da azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.







"BU SÃ–ZLER, SAHADA MÃœCADELE EDEN SAÄžLIK PERSONELÄ°MÄ°ZÄ°N DE SÃ–ZLERÄ°"

VirÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kesin olarak bilinenler tedavi altÄ±nda. Dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sosyal hareketliliÄŸi asgariye indirin. Bana bir ÅŸey olmaz dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine kapÄ±lmayÄ±n. TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±lardan biri siz olabilirsiniz. VirÃ¼sÃ¼ yenemeyecek kiÅŸilere bulaÅŸtÄ±rma ihtimaliniz olduÄŸunu unutmayÄ±n. VirÃ¼se karÅŸÄ± bir ÅŸey olmaz dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu gÃ¼veni ilk fÄ±rsatta boÅŸa Ã§Ä±karacaktÄ±r. VirÃ¼sÃ¼ herkes taÅŸÄ±yabilir. Bize ayrÄ±calÄ±k taÅŸÄ±yacak tek ÅŸey tedbirdir.

SayÄ±larÄ±n nerelere varabileceÄŸi tÃ¼m dÃ¼nyada gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ndeyken bunu tarihi bir sorun olarak gÃ¶rmemek mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼? Hepimiz bu mÃ¼cadelenin kurallarÄ±na hÄ±zlÄ± adapte olursak o kadar hÄ±zlÄ± sonuÃ§ alÄ±rÄ±z. KurallarÄ± tavizsiz uygularsak hastalÄ±ÄŸÄ±n yeni kiÅŸilere bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemiÅŸ olacaÄŸÄ±z. HastalÄ±ÄŸÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise gÃ¼neÅŸ doÄŸacak. Bu sÃ¶zler, sahada mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k personelimizin de sÃ¶zleridir. OnlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dileÄŸi hastalarÄ±ndan biri olmamanÄ±z.

"BÄ°Z Ã‡OK DAHA BÃœYÃœK BÄ°R BAHARI BEKLÄ°YORUZ"

Nisan ayÄ±ndayÄ±z. GÃ¼neÅŸin, sokaklarÄ±n Ã§ekiciliÄŸine biraz daha direnmek zorundayÄ±z. Biz Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir baharÄ± bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim.

Vekillerine seslenmek istiyorum. SaygÄ±deÄŸer vekillerimiz, kamuoyu vicdanÄ± hiÃ§bir seferinde bu sorunu sineye Ã§ekmedi. YÃ¼ce Meclisimiz, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin Ã¶nlenmesi yasa teklifiyle beklediÄŸimiz adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ durumda. Yeni bir ÅŸiddet olayÄ± toplum vicdanÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan bir olaydÄ±r. Yasa tasarÄ±sÄ± bizler iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.

DeÄŸerli vekillerimiz, isteÄŸimiz bu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m vekillerin evet oyuyla yasalaÅŸmasÄ±dÄ±r. EÄŸer oy birliÄŸiyle Ã§Ä±karÄ±rsa, Meclisimizi yÃ¼rekten alkÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±z.

TÃœRKÄ°YE'DE GÃœNCEL DURUM

Toplam test sayÄ±mÄ±z 307 bin 210. BugÃ¼n 30 bin 864 yeni test yaptÄ±k. 4 bin 747 yeni vakamÄ±z var. BugÃ¼n vefat eden 98 vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber can kaybÄ± 1006 oldu. Test sayÄ±mÄ±z arttÄ±kÃ§a vakalarÄ± daha erken tespit ediyoruz.

Maske kullanÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã¼cretsiz ulaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±k. e-Devlet Ã¼zerinden talep edenlere gÃ¶ndermeye devam ediyoruz. TÃ¼m TÃ¼rkiye'ye eczanelerden Ã¼cretsiz maske verilmesine baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bu konuda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu Ã¼stlenen eczacÄ±larÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

Ä°laÃ§larÄ±n faydasÄ±ndan emin oluyoruz. YoÄŸun bakÄ±ma ihtiyaÃ§ duyan hastamÄ±zÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ãœlkemizde Ã¶lÃ¼m oranÄ± yÃ¼zde 2,15. NÃ¼fusu 10 milyonu aÅŸan Ã¼lkeler arasÄ±nda TÃ¼rkiye 12. sÄ±rada. Toplumuzda Ã§ok yÃ¼ksek bir duyarlÄ±lÄ±k var, teÅŸekkÃ¼r ediyorum.





"2 HAFTA Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"

Test sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ± normal. ArtÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± rahat sÃ¶yleyebiliriz. Tabii, bu bizi rahatlatmamalÄ±. Bu dÃ¶nemde izolasyonu son derece Ã¶nemsiyor olmalÄ±yÄ±z. 2 haftanÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu da sÃ¶ylemek istiyorum.

Ä°stanbul iÃ§in yoÄŸun bakÄ±m yatak doluluk oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 59,5. Normal yatak dolum oranÄ± 50,2. TÃ¼rkiye'de yatak doluluk oranÄ± yÃ¼zde 36,3. Bu anlamda bir sorunumuz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilirim.

Â

"Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° BÄ°RKAÃ‡ HAFTA BU SEYRÄ° GÃ–RMEMÄ°ZÄ° KOLAYLAÅžTIRACAK"

YoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recimiz, diÄŸer Ã¼lkelere gÃ¶re Ã¶zellikle son haftalarda giderek dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°stanbul gibi bir yerde 2-3 kat artÄ±ÅŸ beklersiniz. Bu dÃ¶nemde bu artÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶rmemiÅŸ olmamÄ±z son derece Ã¶nemli. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ hafta bu seyri gÃ¶rmemizi kolaylaÅŸtÄ±racak.

BÃ¼tÃ¼n vakalarÄ±mÄ±za TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan herkes dahil. TÃ¼rkiye'de yaÅŸayÄ±p pozitif bulduÄŸumuz bir vakayÄ± sayÄ±nÄ±n iÃ§ine koymamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

SaÄŸlÄ±k personelimizin testlerini yapmaktan asla vazgeÃ§meyiz. HiÃ§bir semptomu olmayan herkese test yapÄ±lmasÄ±nÄ± DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de Ã¶nermiyor.

GerÃ§ekten TÃ¼rkiye'ye gÃ¼venelim, saÄŸlÄ±k personelimize gÃ¼venelim. Bu kadar altyapÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lkeyle gurur duymalÄ±yÄ±z. Biz salgÄ±nÄ±n 1 ayÄ± bulduÄŸu bu dÃ¶nemde salgÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±n bulunduÄŸu Ä°stanbul'da hangi noktaya geldiÄŸi ortada. Hatta farklÄ± olarak bizde Ã¶nde olan bir yaklaÅŸÄ±m olduÄŸunu ifade edebilirim. Var olan hiÃ§bir hastanemizi kapatmamayÄ±, saÄŸlÄ±k ve saÄŸlÄ±kla ilgili eÄŸitim olmak Ã¼zere bu yapÄ±larÄ± depreme dayanÄ±klÄ± olanlarÄ± kullanmaya devam edeceÄŸiz.





Â

3,5 MÄ°LYON MASKE DAÄžITILDI

e-Devlet Ã¼zerinden 3,5 milyon maske daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Ä°lk 31 ilimizde Ã¶nemsiyoruz. Her kiÅŸiye yÄ±ÄŸÄ±lma eczanelerde olmasÄ±n diye bir kod gÃ¶nderiyoruz. VatandaÅŸÄ±mÄ±z herhangi bir eczaneye gittiÄŸinde ÅŸu an kaÃ§ maskenin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. VatandaÅŸÄ±mÄ±z cep telefonuna kod gelmedikÃ§e eczaneye gitmemeli. O kod geldiÄŸinde herhangi bir eczaneye giderek alabilirler.

BÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 2-3 haftanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu Ã§ok net ifade ettim. Temas, izolasyon ve mesafeyi dikkatle Ã¶nemsemelerini ifade ediyoruz. Ä°stanbul Ã¶zelinde vaka sayÄ±sÄ± artabilir test sayÄ±mÄ±z arttÄ±ÄŸÄ± iÃ§in. Bu dÃ¶nemde evde izolasyonu Ã¶nemsememiz gerektiÄŸini hatÄ±rlatmak istiyorum.

Â ABD'DE KOVÄ°D-19 VAKA SAYISI YARIM MÄ°LYONU GEÃ‡TÄ°

Â ABD'de Kovid-19 salgÄ±nÄ±nda son 24 saatte vaka sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyonu aÅŸarken, Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yÃ¼kseldi.

Â Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Ã¼lkeler listesinde ilk sÄ±rada bulunan ABD'de vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor.

Johns Hopkins Ãœniversitesinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, Ã¼lkede virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± dÃ¼nden beri 35 bin 316 artÄ±ÅŸla 501 bin 615'e, can kaybÄ± ise 2 bin 91 artÄ±ÅŸla 18 bin 777â€™ye Ã§Ä±ktÄ±.

Vaka sayÄ±sÄ±nda yarÄ±m milyon eÅŸiÄŸini geÃ§en ABDâ€™yi 161 bin 852 vakayla Ä°spanya ve 147 bin 577 vakayla Ä°talya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n, kendisinden sonra gelen ilk 3 Ã¼lke olan Ä°spanya, Ä°talya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nÄ±n toplamÄ±ndan daha fazla olduÄŸu gÃ¶zleniyor.

ABD'de salgÄ±nÄ±n merkezi New York

Eyaletlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, salgÄ±n etkisini en Ã§ok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dÃ¼n 161 bin 807 olan vaka sayÄ±sÄ±, 12 bin 682 artÄ±ÅŸla 174 bin 489'a Ã§Ä±ktÄ±.

New York'u 54 bin 588 vakayla komÅŸusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybÄ± bakÄ±mÄ±ndan da New York 7 bin 887 Ã¶lÃ¼mle ilk sÄ±radaki yerini korurken, burayÄ± 1932 Ã¶lÃ¼mle New Jersey ve 1276 Ã¶lÃ¼mle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 29 bin 191 hasta iyileÅŸti

Ãœlke genelinde Kovid-19 teÅŸhisi konulduktan sonra iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± ise 2 bin 669 artÄ±ÅŸla 29 bin 191'e ulaÅŸtÄ±.

Â

Ä°NGÄ°LTERE'DE KOVÄ°D-19 NEDENÄ°YLE CAN KAYBI 9 BÄ°N 875 OLDU



Ä°ngiltere'de Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.

Â Ä°ngiltere SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, can kaybÄ± 8 bin 958â€™den 9 bin 875â€™e Ã§Ä±ktÄ±, vaka sayÄ±sÄ± da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yÃ¼kseldi.

Son 24 saatte 12 bin 993 kiÅŸiye daha test yapÄ±lÄ±rken, toplam test sayÄ±sÄ± tekrarla birlikte 334 bin 974â€™e yÃ¼kseldi.

Ãœlkede, hafta baÅŸÄ±nda sÃ¼resi olacak olan kÄ±smi karantinanÄ±n uzatÄ±lmasÄ± beklenirken, halkÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki uyarÄ±larÄ± dikkate almadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

Ä°lk etapta "toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanÄ±lmasÄ± amacÄ±yla virÃ¼sÃ¼n kontrollÃ¼ yayÄ±lmasÄ±" stratejisi izleyen Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 277 bini bulabileceÄŸine yÃ¶nelik raporlar ve eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.

23 Mart'ta alÄ±nan kararlarla halkÄ±n evden Ã§Ä±kmasÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariÃ§ tÃ¼m ticari iÅŸletmeler de kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere'de tahtÄ±n varisi Galler Prensi Charles'Ä±n 25 Mart'ta, BaÅŸbakan Boris Johnson ile SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Prens Charles ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Hancock iyileÅŸirken, BaÅŸbakan Johnson pazar gÃ¼nÃ¼ hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi Ã¼zerine ertesi gÃ¼n de yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YoÄŸun bakÄ±mda 3 gÃ¼n geÃ§iren BaÅŸbakana oksijen tedavisi uygulanmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k, dÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Johnsonâ€™Ä±n yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iyileÅŸme gÃ¶sterdiÄŸini duyurmuÅŸtu.

ASYA'DA Ã–NLEMLERE RAÄžMEN Ã–LÃœMLER SÃœRÃœYOR

Malezya'da bugÃ¼n 184 kiÅŸiye daha Kovid-19 teÅŸhisi konmasÄ± Ã¼zerine Ã¼lke genelindeki vaka sayÄ±sÄ± 4 bin 530'a yÃ¼kselirken, 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 73 oldu.

165 kiÅŸinin bugÃ¼n tedavi edilmesiyle iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 1995'e Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–te yandan, Malezya hÃ¼kÃ¼meti, Kovid-19 nedeniyle 18 Mart'ta ilan edilen ve dÃ¼n ikinci kez uzatÄ±lan kÄ±smi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kapsamÄ±nda otomotiv, makina ve ekipman, inÅŸaat, elektronik, kuru temizleme ve kuafÃ¶rlÃ¼k gibi sektÃ¶rlere Ã§alÄ±ÅŸma izni vererek yasaÄŸÄ± gevÅŸetti.

Endonezyaâ€™da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 327â€™ye yÃ¼kseldi

Endonezya'da ise SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede virÃ¼s bulaÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n 330 artÄ±ÅŸla 3 bin 842â€™ye, can kaybÄ±nÄ±n ise 21 artÄ±ÅŸla 327â€™ye yÃ¼kseldiÄŸini belirtti.

Afet YÃ¶netimi AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Doni Monardo da koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelede saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± koruma amacÄ±yla bugÃ¼n 650 bin koruyucu elbisenin eyaletlere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã–te yandan, hÃ¼kÃ¼met, baÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n ardÄ±ndan geniÅŸ kapsamlÄ± sosyal kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n Bogor, Depok ve Bekasi kentlerinde de uygulanmasÄ±nÄ± onayladÄ±.

Japonya'da toplam vaka sayÄ±sÄ± 7 bin 566

Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda 7 eyaletinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilen Japonya'da bugÃ¼nkÃ¼ Kovid-19 toplam vaka sayÄ±sÄ± 7 bin 566â€™ya, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± ise 141â€™e yÃ¼kseldi.

Son 24 saatte 197 vakanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± baÅŸkent Tokyo'da toplam vaka sayÄ±sÄ± bin 900'Ã¼ geÃ§ti.

BaÅŸbakan Åžinzo Abe, bugÃ¼nkÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda, koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan kiÅŸilerin eÄŸlence merkezi, restoran ve barlara giderek salgÄ±na yakalandÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ± ve halka gece hizmet veren eÄŸlence merkezlerine gitmemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Vaka sayÄ±sÄ± Filipinler'de 4 bin, Tayland'da 2 binin Ã¼zerinde

GÃ¼neydoÄŸu Asya Ã¼lkelerinden Filipinler'de Kovid-19 vakalarÄ±, bugÃ¼n 233 kiÅŸinin testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±yla 4 bin 428'e Ã§Ä±ktÄ±.

BugÃ¼n 26 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve toplam vefat sayÄ±sÄ±nÄ±n 247'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.

Tayland'da ise gÃ¼nlÃ¼k vaka artÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ± dÃ¼ne oranla azaldÄ±. BugÃ¼n 45 yeni vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede toplam Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 2 bin 518 oldu.

Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n tedavisinde Tayland, bÃ¶lge Ã¼lkelere kÄ±yasla baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bugÃ¼n 122 kiÅŸinin daha tedavi edildiÄŸi, iyileÅŸenlerin toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n 1135'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

Â

Â

Â