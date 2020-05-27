Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca corona virüsü 26 Mayıs son durum tablosunu bu sözlerle açıkladı

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 19 bin 853 test yapıldı, 948 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1492 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı ise 121 bin 507 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT HEP BİRLİKTE TEDBİR’

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.

