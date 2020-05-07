Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu açıkladı ve uyardı! 'Fırsatı kullanalım'

Son dakika haberi... Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396 oldu.



'FIRSATI KULLANALIM'



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM (7 MAYIS)



Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 4 bin 782 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, vaka sayısı 133 bin 721 ve vefat sayısı 3 bin 641 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1260, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 665 ve iyileşenlerin sayısı 82 bin 984 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında da "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." önerisinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI RAKAMLARA YANSIDI



Türkiye'nin, dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısı rakamlara yansıdı.

Buna göre, dünyadaki aktif vaka ve iyileşenlerin oranlarıyla kıyaslandığında Türkiye'de iyileşen hasta oranı, dünya genelindeki orandan yüksek.

Dün itibarıyla dünyada aktif vaka oranı yüzde 58,03, iyileşen hasta oranı yüzde 33,76 iken, Türkiye'de aktif vaka oranı yüzde 36,95, iyileşen hasta oranı ise yüzde 59,36 oldu.

Ayrıca, son 10 günde virüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı 49 bin 62'ye çıkarken vakası sayısı 21 bin 614 oldu. Böylece iyileşen sayısı, vaka sayısının iki katını aştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "PAZAR YERLERİ" GENELGESİ



İçişleri Bakanlığının genelgesiyle pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

Bu kapsamda valilikler ve kaymakamlıklar, il, ilçe ve beldelerde mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibarıyla giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararları alacak.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN "KORONAVİRÜS" RAPORU



Polis Akademisi Başkanlığınca, "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Ekonomi Boyutu ile İlgili Değerlendirmeler" başlıklı rapor hazırlandı.

Raporda, "Değerlendirmelerimize göre, güvenlik paradigmasındaki en büyük değişim, tartışmaların sıklet merkezinin 'ekonomi güvenliği' eksenine kayacak olmasıdır." ifadesi yer aldı.

"Ekonomik istihbarat" faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Ekonomi güvenliği kavramının daha fazla kullanılmaya başlanması ve ülkelerin ekonomi güvenliğine ilişkin daha etkin politikalar izlemesi, küresel rekabet ortamında avantaj sağlamak ve ekonomik saldırılara karşı önlemler alabilmek, 'ekonomik istihbarat' faaliyetlerinin güçlendirilmesini gerektirecektir."

CERRAHİ MASKELER SATIŞA SUNULUYOR



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maskelerin perakende noktalarında satışının mümkün hale geldiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adedi en fazla 1 liradan olmak üzere yarından itibaren satışa sunulacağını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında şu ana kadar 700 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, ödemelerin yarından itibaren başlatılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı ödemelerine ilişkin olarak da "Peyderpey de ödemelere başladık, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin bilgi veren Selçuk, "Kısa çalışmada 3 milyon değerlendirmeye ulaşmış durumdayız. 2,5 milyon çalışanımıza ödemeleri gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Huzurevlerindeki koronavirüs vakalarına değinen Selçuk, "1030 vakamız oldu. 1030 vakamızın hamdolsun şu anda yüzde 60'a yakınını taburcu ettik." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 11 MAYIS'TA AÇILACAK İŞLETMELERE REHBER



Sağlık Bakanlığınca, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanması gereken tedbirleri içeren rehber hazırlandı.

Rehbere göre, iş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevuyla kabul edilecek ve randevu saatinde gelmeleri istenecek.

Müşteriye olabildiğince az sayıda personelle hizmet verilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Her iş yerinin görünür yerine önlemlerle ilgili afişler asılacak.

İş yerine maskesiz müşteri alınmayacak. İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmayacak, misafir kabul edilmeyecek. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulacak.

Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti geçici bir süre verilmeyecek.

İngiltere'ye gönderilen sağlık malzemelerine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin, Türkiye tarafından gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir."

Açıklamada ayrıca, "Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BAHÇELİ'DEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirlerinin herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek, "Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir." ifadesine yer verdi.

Bahçeli, şunları ifade etti:

"Alınan tedbirleri yok saymak, rehavete kapılmak hepimizi acıklı sonuçlara mahkum edecektir. Maske takmak şarttır, sosyal mesafe elzemdir. Nasılsa her şey düzeliyor, salgın bitiyor acemiliği ve aceleciliğiyle davranış sergilemek felakete altın yaldızlı davetiye uzatmaktan farksızdır."

DİĞER BAŞLIKLAR



Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimde, canlı derslerde ve içerikler hazırlanırken engelli öğrencilere yönelik farkındalık oluşturacak bir dizi tedbir ve önlemleri kapsayan çerçeve karar üniversitelere gönderildi.

YÖK'ün kararında, "Uzaktan eğitim kapsamındaki online sınavlarda engel durumuna göre ek süre tanınmalı." denildi.

İşitme engelli öğrenciler için ders içeriklerinin metin olarak da sağlanması ve mümkünse ders anlatımlarının alt yazılı olarak da verilmesi istenen kararda, dudak okuyabilen öğrenciler için de ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanının ekranda görünmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Kararda ayrıca, "Görme engelli öğrencilerin okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin kullanımı açısından özen gösterilmeli. Sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılmalı." ifadeleri yer aldı.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, aday ve jüri üyeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve uygun ortam sağlanması ön şart olmak kaydıyla, doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran'dan sonra yapılabileceği bildirdi.

Diyabet hastalığına bağlı gelişen kanama nedeniyle aniden görme seviyesi ışık hissi düzeyine inen, uçuşların yasak olduğu Kovid-19 salgını döneminde tedavi için özel uçakla Türkiye'ye getirilen KKTC vatandaşı İbrahim İğrek, sağlığına kavuştu.

İğrek, "Tüm dünyanın koronavirüs ile uğraştığı bu zor süreçte insanların evden çıkmaları bile yasakken bana tedavi olma fırsatını sağladığı için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bugün gözümü kaybetmekten kurtuldum, çok mutluyum. Daha ne diyebilirim ki görüyorum, yaşıyorum. Ötesi yok." diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Filistin Yerel Yönetimler Birliği, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, "TBB her zaman olduğu gibi Filistin halkının ve belediyelerinin yanındadır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurtlarda karantinaya alınan 69 bin 146 kişiden 54 bin 3'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde yahut internette satılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Mesleğimizin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle uyarı görevimizi yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde geçen ay hükümlüler tarafından üretilen yaklaşık 5 milyon adet maske sağlık kurumlarına gönderildi.











KORONAVİRÜSTE SON DURUMU (6 MAYIS)



Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Son 24 saatte 30 bin 303 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 253 oldu. 64 kişi vefat ederken toplam can kaybı 3 bin 584 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı ise 4 bin 917 oldu.

İLK DÖNEMİ TAMAMLADIK, İKİNCİ DÖNEMİN ADI 'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT'

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hekimlerin ve sağlık personelinin yorulmak bilmez bir şekilde milleti için çalışmaya devam ettiğini ifade eden Koca, gösterilen azmin, salgının başlangıç ve tırmanış günlerindeki büyüklüğünü koruduğunu ve korumaya da devam edeceğini söyledi.

Salgın sürecinde, 83 milyonun desteğiyle "sağlık ordusu"nun çok büyük bir mesafe aldığının altını çizen Koca, "Türkiyemiz, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamlamıştır." ifadesini kullandı.

Koca, mücadelenin birinci döneminin, 2020 yılına koronavirüs korkusuyla girilen günlere dayandığına işaret ederek, "15 Ocak'ta, bu yeni hastalığa yaklaşımın nasıl olacağını belirlemiş, 81 ilimizin hıfzıssıhha kurullarını harekete geçirmiştik. Yine aynı gün Bilim Kurulumuzu kurmuştuk." diye konuştu.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihin, 11 Mart olduğunu hatırlatan Bakan Koca, şöyle devam etti:

"O tarihte, dünyada hastalığın yayıldığı sınırlı sayıda ülkede, toplam vaka sayısı 119 bin 132 idi. Vaka artışları, ölüm sayıları önlenemez şekilde devam etti. Bugün 210 ülkede 3 milyon 747 bin 301 vakaya, 258 bin 962 ölüme ulaştı. Dünyada salgının hızı kesilebilmiş değil.

Türkiye'de ise seyir şöyle oldu: Vaka sayısı 4 hafta içinde en üst düzeye ulaştı ve inişe geçti. 11 Nisan günü, 33 bin 170 kişiye test yaparak bir günde 5 bin 138 vaka tespit etmiştik. Bu, bir günde en çok vaka tespit ettiğimiz tarihti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498'e ulaştı. Test sayısındaki bu artışa rağmen tespit edilen vaka sayısı azalmaya başladı. 29 Nisan 2020, koronavirüsle mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir.

Dün itibarıyla iyileşen hasta sayımız, 73 bin 285'e çıkmıştır. İyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor. İçinde bulunduğumuz haftada önemli bir gelişme daha oldu. Bu hafta ilk kez, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Belirttiğim sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır. Artık salgın yönetiminde, güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz."

"EVİNİZ, VİRÜSE KARŞI EN GÜVENLİ ORTAM OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Koca, şu anda; koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerinde olunduğunu vurgulayarak, bu ikinci dönemde başarının yine bazı koşullara bağlı olduğunu, tedbir almanın, tedbirlere uymanın başarının garantisi olduğunu söyledi.

Tedbirsiz davranmanın, koronavirüs tehdidinin ortadan kalktığını varsaymak anlamına geleceğine dikkati çeken Koca, tedbirin zorunlu olduğunu, tehdidin devam ettiğini belirtti.

Virüsü taşıyan insanların tamamının, hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmenin de büyük yanılgı olduğuna işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüs, şu anda öngöremeyeceğimiz bir dönem boyunca, dünyada, bu toplumda, aramızda dolaşmaya devam edecektir. Virüs, konuk olduğunuz evde, bindiğiniz asansörde, gittiğiniz berberde, beklediğiniz otobüs durağında, alışveriş yaptığınız markette, kalabalığına karıştığınız caddede karşınıza çıkabilir. Bunu tam olarak bilemezsiniz. Hiç tanımadığınız bir taşıyıcıdan hastalığı kolayca alabilirsiniz. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Eviniz, virüse karşı halen en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Bu gerçek, elbette, virüse karşı mücadele ederek kazandığımız serbestliklerden vazgeçmek anlamına gelmez. Özgür ama kontrollü olacağız."

Bakan Koca, bugüne kadar tedbirlere sıkı şekilde uyulmasaydı, bulunulan noktaya gelinmesinin söz konusu olmayacağının altını çizerek, "Mücadelenin ikinci dönemindeyiz, diyemezdik. Şimdi yaşama alanımız genişliyor, fakat aynı tedbirleri daha geniş bir alanda uygulamaya geçiriyoruz. Sosyal hayat için kontrolü elimize alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciddi başarı gösterilen her mücadelenin mutlaka bir ödülü olduğunu belirten Koca, tüm dünyanın model alma çabası içine girdiği bir başarının sahipleri olarak, 83 milyonun bu başarının ödülünü almayı hak ettiğini söyledi.

Koca, şunları kaydetti:

"Haklıyız. Dışarıdaki hayatı özledik, işimizi düzene koyma isteği duyuyoruz. Sevdiklerimize sarılabilmek, bayramda büyüklerimizin ellerinden öpebilmek istiyoruz. Küçük mutluluklar bile şu anki hayatımıza renk getirecek.

Şüpheniz olmasın, siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede her gün hayatlarını riske atanlar da sizinle aynı şeyleri hissediyor. Sizin için aynı şeyleri istiyor. Fakat gerçeklerin isteklerden biraz da olsa farklı olduğunu kabul etmeliyiz. Başlayan yeni dönem, bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği bir dönemdir. Hayatımızın, sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesidir."

Başlayan günlerin 11 Mart'tan bu yana gösterilen bu çabanın şimdiki ödülü olduğunu ifade eden Koca, "Bu ödül büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak, serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları sıfırladı." diye konuştu.

"TEHDİT ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL"

Koca, Türkiye'de salgının mevcut şartlarda kontrol altına alındığını, mayıs ayına kıyasla hazirana ilişkin öngörülerin daha somut olduğunu söyledi.

"Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Risk, varlığını daha uzun süre sürdürecek. Koronavirüs olayı 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyayı aynı anda ilgilendiren, ortak gündem olan ilk olaydır. Sadece bu bilgi bile meselenin büyüklüğünü ortaya koymakta, salgından öncesine dönüş sözünün kolay zikredilmeyeceğini göstermektedir. Bu sebeple 2020 öncesi anlamında normal hayata dönüş fikri bütün dünyada yanlış bulunmaktadır. Tedbir kabiliyeti yüksek bir toplum olarak biz bu fikri benimsemek zorundayız. Bugüne kadar her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz, 'yeni hayatin normalleri'ni oluşturuyoruz. Bu hayatın normali eskisinden farklı olacak. Bence tüm yeni gelişmelere esas teşkil edecek ana fikir de budur."

Koca, yeni normal için büyük bir motivasyon ve sağduyu gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

MASKE VE SOSYAL MESAFE

Toplum olarak ortaya konulan fedakarlığın ödülünün hızlı bir serbestik olarak talep edilmemesi ve böyle yaşamamak gerektiğini vurgulayan Koca, şunları söyledi:

"Salgınla mücadele birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Koronavirüs ile mücadelenin ikinci döneminde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemektir. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır. Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız. Ev hayatından sosyal hayata geçiş artacak. Virüse karşı mücadelede bu yeni durumun kuralları, tedbirleri olmalıdır. Kontrollü sosyal hayat ifadesi bunların bir özetidir. Kontrollü sosyal hayat hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni yaşam biçimdir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önce belirlenmiş önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. Çıkıp alışverişimizi yapacağız ama ulaşıma, girişlere, yoğunluğa, yakınlaşmaya dikkat edeceğiz. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız."

Koca, virüsün solunum yoluyla bulaştığının kesinleştiğini, bu nedenle sosyal mesafe ayarlanmadığı takdirde maskenin tek başına yeterli olmayacağının bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Maske ve sosyal mesafenin birbirlerini tamamlayan iki tedbir olduğuna dikkati çeken Koca, tedbirlerden biri eksikse diğerinin yetersiz kalabileceğini ifade etti.

MOBİL UYGULAMA

Bakanlık tarafından geliştirilen mobil uygulamayı kontrollü sosyal hayat döneminin son derece önemli ihtiyaçlarından biri olarak gördüklerini kaydeden Koca, şöyle konuştu:

"Uygulama ücretsizdir. Mobil uygulama sizleri yönlendirmek, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz riskleri en aza indirmek indirmek için geliştirildi. Bu uygulamayla dışarıdayken bulunduğunuz ortamda veya gitmek istediğiniz yerde ne ölçüde riskli bir durumla karşılaşabileceğini görebilir ve anında tedbir alabilirsiniz. Uygulama devreye alındığı ilk günde 5 milyon 600 bin kullanıcıya ulaştı. Mobil uygulama marketlerde halen en çok talep edilen üründür. Bugün itibariyle anlık işlem yapan kullanıcı sayısı 1 milyonu aşmıştır. Kontrollü sosyal hayat salgınla mücadelede sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Asansörden stadyuma, pazar yerinden iş yerine, sosal hayatın her parçasına gerekli düzenlemeyi işbirliği ile yapmalı, uyum içinde uygulamalıyız. Anlayışlı, sabırlı olmalıyız. Her şeyi, fiziki etkileşimi asgariye indiren bir düzene kavuşturmalıyız. Şuna yürekten inanıyorum. Toplumumuzun pratik zekası yeni hayatın olası güçlüklerine akılcı, sağlıklı çözümler üretecek, tedbirlerin uygulanması giderek kolaylaşacaktır."

Koca, bütün insanlığın salgına karşı zorunlu olarak benzer bir hayat yaşadığını, salgınla mücadelede olduğu gibi yeni hayattada öncülük edebileceklerini aktardı.

TEST SAYISI ARTACAK

"Sağlık ordusu olarak bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Her yeni vakada filyasyon yöntemini titizlikle uygulayacağız. Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız." diyen Koca, tedavideki tecrübelerinin yol gösterici olacağını vurguladı.

Bakan Koca, "Bütün ekiplerimiz ve sağlık ordumuzla eskisinden daha fazla dikkatli olacağız. Sizlerden de aynı şeyi bekliyoruz. Hedefimiz yeni hasta ve yeni vefat saysının sıfır olduğu bir tablo. Hedefimiz başarıda istikrar, riske karşı tam kontrol, net sonuç. Kısıtları olabildiğince azaltılmış bir hayat. Başarabileceğimizi biliyoruz." dedi.

Maske satışına, maskelerin nerelerden temin edilebileceği ve fiyatlarının ne olacağına yönelik bir soru üzerine Koca, yeni bir normalleşme sürecine girildiğini anımsattı.

Bu sürecin ikinci dönem olduğunu ifade eden Koca, şu bilgileri verdi:

"Kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bir dönem. Daha bir normalleşme ve kısıtlı da olsa serbestliğin olduğu bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Çünkü dışarıya maskesiz hiç kimsenin çıkmasını uygun görmüyoruz. Bu sebeple bizim daha çok özellikle eczaneler üzerinden 20-65 yaş arası dönem için 10 günde bir 5'li bir paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti ve dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu.

Bu yeni dönemde ihtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak. Çünkü bu dönemde evde kalmayıp kısıtlı serbestliğin 2. dönem olduğu için ihtiyacı daha fazla olabilir. Bu ihtiyacı gidermek anlamında yüksek bir fiyat olmamak kaydıyla, yani tavan fiyatı belli olan, vatandaşın kolay erişebilir olduğu bir fiyatın belirlendiği dönem olacak. Mesaj gönderilerek ücretsiz olarak eczaneden verdiğimiz maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının daha fazla olma durumunda maskeye erişebilmek için eczaneler, marketler, medikal mağazalar dahil olmak üzere birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı, tavan fiyatı olmak kaydıyla. O da zannediyorum yarın, en geç cuma günü itibarıyla Ticaret Bakanlığımızın bununla ilgili bir açıklaması olmuş olacak."

Bakan Koca, cerrahi maskenin dışındaki FFP tipi maskelere yönelik de "FFP, reçeteyle düzenlenen, vatandaşımızın kullanmasını önermediğimiz ve gerekli olmayan, daha çok sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin kullandığı bir maske. Burada zaten bir sorun, eczanelerden alabilirler, o sadece eczanelerde satılıyor." diye konuştu.

"AÇILACAK İŞLETMENİN UYMASI GEREKEN KURALLARA İLİŞKİN REHBERLER YAYIMLANACAK"

Gelecek hafta açılacak sektörlerle ilgili alınacak tedbirlerin nasıl belirleneceğine ilişkin soru üzerine de Koca, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftayla ilgili alınabilecek tedbirler de özellikle her bir meslek gruplarına rehberler yayımlamış olacağız. Bir kuaföre giderken, bir berbere giderken veya bir giyim mağazasına giderken o işletmenin uyması gereken kurallar ve oraya nasıl gidilmesi gerektiğiyle ilgili kuralları içeren rehberler yayımlanacak.

Bunun hem ilgili işletmelerde asılı olmasını istiyoruz, web sayfalarında da olmasını istiyoruz. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz bütün sektörleri çalışıp bu rehberleri ki zaten peyderpey sitede yayımlamış oluyoruz, ama bütün açılacak olan işletmelerle ilgili rehberler hazırlanıp ilgili kurumlarının açıklamalarıyla, ilgili işletmelerde de görülebilecek şekilde bu rehberlerin hazırlığı tamamlanmış olacak."



'YENİ BİR DÖNEMDEYİZ'



Bakan Koca paylaşımında, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" dedi.







SON DURUMU AÇIKLADI (4 MAYIS)



Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 127 bin 659, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğu açıklandı.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 5 bin 15 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1384, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: PAZAR GÜNÜ 4 SAAT PARKLAR, SOKAKLAR 65 YAŞ VE ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 24 bin 1 test yapıldı, 1670 yeni vaka tanısı konuldu. 61 kişi vefat etti ve 4 bin 892 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1424, toplam entübe hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı ise 63 bin 151 olarak açıklandı.



Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "11 Mart’tan bu yana, ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

















BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI (2 MAYIS)



Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 78 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 124 bin 375, can kaybı 3 bin 336 oldu



30 MART'TAN BU YANA İLK KEZ



Bakan Koca açıklamasında "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" dedi.

















BAKAN SON DURUMU AÇIKLADI (1 MAYIS)



Sağlık Bakını Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Dün yapılan 41 bin 431 testten 2 bin 188'i pozitif çıktı. Bugünkü vefat edenlerin sayısı 84 olurken, 4 bin 922 kişi de iyileşerek tabucu oldu. Tabloda, toplam verilere de yer verildi. Buna göre; toplam test sayısı 1 milyon 75 bin 48, toplam vaka sayısı 122 bin 392, toplam vefat sayısı 3 bin 258, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1480, toplam entübe hasta sayısı 818, toplam iyileşen hasta sayısı ise 53 bin 808 olarak açıklandı.



'DIŞARIDAKİ HAVA TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR'



Bakan Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.











TEST SAYISI 1 MİLYONU AŞTI 30 (NİSAN)



Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 4 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4 bin 846 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 33 bin 617, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam vefat sayısı 3 bin 174 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1514, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886 olarak gerçekleşti.

BAKAN KOCA'DAN "TEDBİRDE ISRARCI OLALIM" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesinde bulundu.









BAKAN KOCA'DAN ÇOK ÖNEMLİ 'PİK DÖNEMİ' UYARISI

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına ilişkin 'Gündemimize geldi ama daha netleşmedi.' dedi. Koca, sosyal medyadaki 'Emrullah Gülüşken' iddiasına da yanıt verdi ve 'Hiçbir akrabalık bağım yok.' diye konuştu. Koca, 'İstanbul için özel bir tedbirimiz yok, teması, mesafeyi, izolasyonu son derece önemsiyoruz.' ifadelerini kullandı. 'Pik dönemi içindeyiz.' diyen Bakan Koca, "Kalıcı olması için temasın ve mesafenin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Tedbirlere uyulmazsa yeni bir pik dalgası olabilir. Ama bu tedbirlerle böyle bir şey olamaz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarından satır başları:

BAŞARIDA 3 MADDE

Taviz vermezsek istediğimiz sonucu kısa sürede alabiliriz. Geride kalan günler kolay geçmedi. Hastalık bizi esir mi alacak diye endişe ettiniz. Hastalığa yakalanan yakınlarınız için endişe duydunuz, bir yakınınızı kaybettiyseniz büyük acı yaşadınız. O acıda sizinle beraberiz. Bilin ki elimizden geleni yaptık.

Dünkü veriler itibarıyla 3 milyon 152 bin kişi dünyada koronavirüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 218 bini geçmiştir.

Şunu sormalı ve cevabı üzerinde durmalıyız. Türkiye dünyada hızla yayılan virüsü nasıl kontrol altına aldı? Başarımızın sırrını sizinle paylaşmak istiyorum.

Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.

11 Mart tarihinden sonraki süreçte kademe kademe uygulanan tedbirler sonuçlarda etkili oldu.

Türkiye koronavirüsü nasıl kontrol altına aldı ve salgını geriletti? Erken tedbirlerle aşama kaydettik.

Başarıda 3 madde sıralayabilirim. Tedbir, tespit, hızlı tedavi.

11 Mart'tan beri hiçbir testi tesadüfen yapmadık.

"ÇİN'DEN GELEN İLACI FARKLI KULLANIM OLUMLU SONUÇLAR ALDIK"

Yatak doluluk oranı yüzde 60'lardan yüzde 30'lara geriledi.

Şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapan ülkeler istenen sonucu alamadı. Bu isabetli uygulamanın örnek alınacağını umuyoruz.

Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

Durumu stabil olan hastalarımızın tedavisi aile hekimi gözetiminde evinde yapılıyor.

Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir.

İlaçları sipariş edip stoklamıştık. Bu hazırlık 11 Mart'tan öncedir. Çin başta olmak üzere antiviral ilaçları farklı tedavilerde kullandık.

Kovid-19 hastalarında uyguladığımız birçok tedavi dünyadakilerden farklılık göstermiştir. Kovid-19 hastaları için uyguladığımız yöntem hekimlerimiz tarafından geliştirilen bir yöntem olmuştur. Bakanlığımız alınan sonuçlara göre, her hafta tedavi aşamasını daha iyi duruma getirdi. Çin'den gelen ilaçların özelliklerini değiştirerek daha başka sonuçlar elde ettik. Virüse karşı henüz etkili bir ilaç geliştirilmedi. Ancak süreci hafifleten ve yardımcı olan ilaçlar var.

"HASTALIĞIN SEYRİNİ ÖNEMLİ ORANDA DEĞİŞTİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Tedavi konusunda dünyadan bir farkımız daha var. Virüsü taşıyan hastalara tedavi uygulanmıyor. Biz ise belirti gösteren herkese hemen, erkenden tedavi uyguluyoruz. Hastalarımızda zatürreye gidiş oranı azalmaya başladı.

Artık hastalarımızı ventilatöre erken değil, ileri aşamada bağlıyoruz. Tedavide gösterdiğimiz bir diğer gelişme ise yoğun bakımdaki hastalarımızı erken aşamada artık entübe etmiyoruz. Bunun hastalığın seyrini önemli oranda değiştirdiğini görüyoruz.

Yoğun bakımdaki hastaların vefat oranları %58'den %10'a düştü.

Entübe hastalarımızdaki vefat oranı %74'ten %14'e geriledi. Bu başarıların arkasında hekimlerimizin özen ve dikkati, tedavi yaklaşımlarımız, bilimsel yaklaşımlar ve hekim sanatının ustalıkları var. Gelişmeler hasta kayıp oranımızın azalmasında da aynı derecede etkili olmaktadır.

Türkiye'de şuanda hasta kayıp oranı %2.8'dir. Bu oran Avrupa'da en düşük, dünyada ise 80. sıraya karşılık gelmektedir.

Hastaya yüksek akımlı oksijen verme uygulaması ölüm oranlarını düşüren önemli bir faktör olmuştur.

Salgına karşı başarıyı 3 faktör sağladı. İlki tedbirlere uyan 83 milyondur. Diğeri filyasyondur. Son faktör de erken tedavidir.

11 Mart'tan bu güne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Başarı tedbirleri terk edeceğimiz başarı değil, tedbirlere sarılacağımız başarıdır. Yeni vaka sayısı henüz 0 değildir. Hastalık bitmedi, o hâlde mücadele devam etmelidir.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ESKİSİNİN AYNISI OLMAYACAKTIR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi irade tüm gücüyle mücadeleye destek verdi. Tam koordine içinde davranıldı. 5'inci haftada hastalığın seyri değişti. Artık veriler umut veriyor. Bu umudu sonuca ulaştırmak zorundayız. Önümüzdeki günler eskisinin aynısı olmayacaktır. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır bu. Vaka sayısı henüz 0 değildir. Aramızda virüsü taşıyan ve tanı konunan kişiler var. Tedbirlere devam etmeliyiz. İnanıyoruz ki her gün bir önceki günden daha iyi olacak.

SORU-CEVAP





(Normalleşme süreci takvimi nasıl işleyecek? 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar) Tüm bakanlıklarımızın içindde yer aldığı bilim kurulunun da bu süreçte bilim kurulu tavsiye ve öneride bulunan bir kurum. Bakanlık halinde karara gidilmiş oluyor. Biz tüm bakanlıklarla normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağına ilişkin Bilim Kurulu'ndan görüş alıyoruz ve tartışıyoruz. Özellikle bu ay boyunca bir takım tedbirleri devam ettirerek, nasıl bir normalleşme yapılacağına ilişkin hazırlıklar tamamlanınca kamuoyuna açıklamalar da yapılacak.

65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat, hiç olmazsa dolaşmalarını, araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönülmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur.

(Pik yaşandı denilebilir mi? İkinci dalga riski var mı?) Pik dönemi içindeyiz. Kalıcı olması için temasın ve mesafenin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Tedbirlere uyulmazsa yeni bir pik dalgası olabilir. Ama bu tedbirlerle böyle bir şey olamaz.

(Emrullah Gülüşken iddiası) Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Aracılık olanlardan da akrabam ya da tanışıklığım olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Sonra bana bilgi ulaşıldı. Büyükelçi ile konuştuk, kendileri de özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin uygun olduğunu söyledi ve Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şuan Ankara'da tedavi ediliyor. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ciddi bir solunum problemi olmamasına rağmen kalp rahatsızlığını söylemiş olması. Bizim takiplerimizde de muhtemelen kapak sorunlarının olduğunu biliyoruz. Ciddi bir sorun olmadığını anlıyoruz. Baba ve 3 çocuğu getirildi. Büyük kızında ve 10 yaşındaki çocukta da pozitif çıktı. İsveç bunu bilmiyordu. 7 yaşındaki çocukta da negatif çıktı. Dolayısıyla 2 gün sonra servise alındı ve takibi yapıldı.

Dünyada hastaların tüm sorunlarına hiçbir ücret almaksızın müdahale eden, hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz.

Sadece İsveç'ten getirmedik. Biz bu süreçte daha dün Rusya'dan vatandaşımızı getirdik.

(İsviçre'den Türkiye'ye gelmek isteyen Türk vatandaş) Nasıl takip ettiğimizi telefondaki mesajından size okuyayım. Pazar günü bilgi veriliyor. Hastaya ulaşın talimatını verin dedik. Başkonsolosumuz kişi ile görüştü. Tanı Nisan 7'de konmuş. Gelen cevap şu: Telefonda panik halde. KOVİD-19 tanısı konmuş. Kimse ilgilenmediğini, konsolosluğun hiçbir şey yapmadığını söyledi. Başkonsolos ile yapılan görüşmede, kendisiyle düzenli olarak görüşüldüğü söylendi. Hekimin raporunu okuyorum, Yasemin Özkeser Yaman kişilerin genel sağlık durumlarının hastaneye sevkedilme endikasyon yoktur. Bugün yine Türk hekime kontrol yapıldı. Tomogrofide hafif belirtisi olduğu, sevk durumunun olmadığı belirtildi.

Üzerimize düşen Bakanlık olarak yapılması gereken neyse yaparız. Lütfen bu konuları siyasete alet etmeyelim, istismar etmeyelim.

'İSTANBUL' MESAJI

İstanbul'a özel bir tedbirimiz yok. İstanbul'da özellikle vakamızın %60'ı burada. İstanbul ne Vuhan gibi, ne Avrupa gibi ne de ABD eyaleti gibi olan bir yer değil. Yoğun bir yerleşim var. Torundan dedeye kadar birlikte yaşam var. İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok büyük başarı. Biz ilave tedbiri önermiyoruz. Teması, mesafeyi, izolasyonu son derece önemsiyoruz.

(Maske dağıtımı) Maske konusunda 20-65 yaş arası herkese gönderildiğini, işletmelere gönderildiğini bilelim. Büyük işletmelere Valilik üzerinden ayrıca gönderelim.

(Adana'daki yoğun bakım yatak sayısı dolu iddiası) Adana'daki doluluk oranını verdim daha önce. Verdiğim oran buydu. Türkiye'de 10 bin kişiye üşen yatak sayısı 28 iken, Adana'da 32. Adana'da 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 63, Türkiye'de 49. Neresi yetersiz.



