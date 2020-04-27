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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca corona virüste ölüm ve vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüste bugünkü vefat sayısının 95 artarak 2 bin 900'e çıktığını açıkladı. Ayrıca bugünkü yapılan 20 bin 143 testte 2 bin 131 vakanın belirlendiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;
Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.
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