Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca aktif hasta sayısına dikkat çekti!16 Ağustos koronavirüsü tablosu ve vaka sayısı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 997 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, toplam hasta sayısı 249 bin 309, toplam vefat sayısı 5 bin 974, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 679, toplam iyileşen hasta sayısı 230 bin 969 oldu.



BAKAN KOCA'DAN UYARI



Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 15 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.



SON 45 GÜNÜN EN YÜKSEK YENİ HASTA SAYISI



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" dedi.







