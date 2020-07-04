Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca 4 Temmuz corona virüsü tablosunu paylaştı mı?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı 3 Temmuz "Türkiye Günlük Korona Tablosu"nun son durum güncel verilerine göre, bugün 52 bin 141 test yapıldı, 1172 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1313 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 535 bin 818, vaka sayısı 203 bin 456, vefat sayısı 5 bin 186 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1082, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 374, toplam iyileşen hasta sayısı ise 178 bin 278 oldu.

SON 1 HAFTADA TEDAVİ GÖRENLERİN YAŞ ORTALAMASI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan" dedi.