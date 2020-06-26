Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca 25 Haziran corona virüsü tablosunu paylaştı! Yoğun bakım sayısında artış

Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki verileri paylaştı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından da duyurduğu tabloya göre; son 24 saatte 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirirken, 1472 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, toplam vaka sayısı 193 bin 115, toplam vefat sayısı 5 bin 46, toplam yoğun bakım hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 369, toplam iyileşen hasta sayısı 165 bin 706 oldu.

'TÜRKİYE'DEN İYİ HABER VERELİM'

Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim şuan 2.dalgayı yaşamadığımızı rahat olarak söyleyebilirim. Yoğun bakımdaki hasta sayımız ve entübe sayılarımız düşüyor. Yoğun bakımdaki hastaların can kaybı oranı yüzde 2'lere düşmüş durumda. 16 Mart öncesinde vefat edenlerin yaş ortalaması 71 iken şu anda 74 oldu" ifadelerini kullandı.



VAKA SAYISI ARTTI!



Koronavirüs vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 191 bin 657, can kaybının ise 5 bin 25 olduğunu açıkladı.

Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1386 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının da 164 bin 234 olduğunu söyledi.



Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok















KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Bakan Koca, 22 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.



TEST SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" dedi.





BAKAN KOCA, TOPLUM BİLİMLERİ KURULU TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirirken, 1312 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayısı 186 bin 493, toplam vefat sayısı 4 bin 927, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı 158 bin 828 oldu.

'TEDBİRLERLE ARADAKİ FARKI GİDEREK AÇMALIYIZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberler... Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirirken, 1312 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayısı 186 bin 493, toplam vefat sayısı 4 bin 927, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı 158 bin 828 oldu.

'TEDBİRLERLE ARADAKİ FARKI GİDEREK AÇMALIYIZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.











KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son dakika haberler... Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 41 bin 316 test yapıldı, 1214 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirirken, 1494 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, toplam vaka sayısı 185 bin 245, toplam vefat sayısı 4 bin 905, toplam yoğun bakım hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 310, toplam iyileşen hasta sayısı 157 bin 516 oldu.

'ÜLKE GENELİNDE VAKA AZALMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca verilere ilişkin, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor" değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirirken, 1382 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, toplam vaka sayısı 184 bin 31, toplam vefat sayısı 4 bin 882, toplam yoğun bakım hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı 156 bin 22 oldu.

BİRİMİZİN İHMALİ HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR

Bakan Koca verilere ilişkin, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" değerlendirmesinde bulundu.