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Haber Giriş: 10.07.2020 - 20:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 10 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 10 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

Son dakika haberi... Bakan Koca, 10 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca Twitter'dan yapığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" dedi.

Son dakika haberi: 10 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı



KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 50 bin 103 test yapıldı. 1024 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 2 bin 879 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, toplam vaka sayısı 209 bin 962, toplam vefat sayısı 5 bin 300, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı 190 bin 390 oldu.

'VAKA SAYILARINDA KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


Son dakika haberi: 10 Temmuz korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı


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