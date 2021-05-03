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Haber Giriş: 03.05.2021 - 01:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara belgeli yanıt

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara belgeli yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuyla ilgili iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, Küçükşahin'in ölüm raporunda iddianın aksine olması gerektiği gibi Covid-19 yazdığını belgesiyle gösterdi.

Ölüm raporunun fotoğraflarını paylaşan Bakan Koca, "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

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