Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuyla ilgili iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, Küçükşahin'in ölüm raporunda iddianın aksine olması gerektiği gibi Covid-19 yazdığını belgesiyle gösterdi.
Ölüm raporunun fotoğraflarını paylaşan Bakan Koca, "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.
Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur. https://t.co/e8r9NdAfgD pic.twitter.com/cReQKINv8u— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2021
Kripto Para Piyasaları için Bigpara