Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara belgeli yanıt

Ölüm raporunun fotoğraflarını paylaşan Bakan Koca, "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur. https://t.co/e8r9NdAfgD pic.twitter.com/cReQKINv8u — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2021

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