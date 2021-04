Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli Biontech ve Sputnik V aşısı açıklaması...

İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Salgın yönetiminde Antalya, Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık. Bugün virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerine olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

Kısıtlamaların ilk gününde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik.



VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ HIZI ARTACAK



Aşı programımızda planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve 1. doz aşısını olmuş vatandaşlarımızı 2. doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla ülkemizde 3. bir aşının daha kullanımına onay verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz Sputnik aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmek. Biontech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak.

Sinovac aşısı da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Biontech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bu karar bilimsel gerekçelerle alınmıştır. Bu durumun ilk doz aşısın olup 2. dozları için randevu alan vatandaşlarımız etkilenmediğini açıklamıştım. Alternatif bir uygulama yöntemi olarak 2 doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasına Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bu yana önemli düşüş yaşanmıştı. Düşüş hızının artacağı öngörülmektedir.



ANTALYA'DA VA SAYISI YÜZDE 35 AZALDI



Antalya ve Burdur ve Isparta hakkında bazı bilgiler... Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son 1 haftada vaka sayısı %35 oranında azaldı. Antalya'da yatak doluluk oranımız %47.7, Yoğun bakım doluluk oranı ise %66.3, Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten lllerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Antalya'da aşılanma oranı 85. Burdur'da vaka sayısında %25 oranında azalma. Yoğun bakım doluluk %52.9. Burdur'da 65 yaş üstü aşılama oranı %83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısı son 1 haftada %35 oranında azaldı. Yatak doluluk oranımız 53.1, yoğun bakım doluluk oranımız ise 70.4. 65 yaş üstü aşılanma oranı %84. Antalya sağlık yatırımları açısından önemli bir döçneme girmştir. Bin yataklı Antalya Şehir Hastanemizin inşasına başladık. 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi proje çalışmalarını tamamlıyoruz. 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanemizin proje çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Isparta Şehir Hastanemizde 4 yıl vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. 50 yataklı Yalvaç Devlet Hastanesi ek binasının ihalesini yapacağız. Isparta Aksu İlçe Entegre hastanemizin proje çalışmalarına başlıyoruz. 400 yataklı Burdur Devlet Hastanemizin inşaatına devam ediyoruz. Çavdar İlçe Entegre hastanemizin ihalesini yaptık. İhtiyaç olan 112 acil istasyonları, aile sağlığı merkezi planlama projeleri devam ediyor. Yarının bugünden daha güzel olacağı inancıyla var gücümüzle gayret ediyoruz. Milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Kazanımlarını göreceğimiz günlerin yakın olduğunu bilmenizi isterim.



SORU CEVAP

Sputnik V aşısı ne zaman kullanılmaya başlanacak?



Sözleşme 2 gün önce imzalanmıştı. Bugün acil kullanım onayı verilmiş oldu. Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesi planlandı. Önümüzdeki mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki 1 hafta-10 gün içerisinde mayıs ve haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.



Türkiye'de mutasyon virüs vakaları arttı mı?



Ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantını da gördüğümüzü ifade etmiştim. En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış şu an söz konusu değil. Mutasyonla birlikte bulaşıcılığın arttığını, İngiliz varyantıyla %70 arttığını biliyoruz. Hindistan varyantı içinse 5 vakamızda gördüğümüz, ciddi bir sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni olduğu için yakın takibe alıyoruz.



Aşı tedariğinde son durum



Sinovac aşısını yapılan sözleşmeyle, erken dönemde nisan ayı sonu itibarıyla sözleşme gereği 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Ama özellikle üretilen ülke kendi vatandaşları için kullanmak istediğinden, sözleşme gereği bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını 1 hafta-10 gün içerisinde bunu da netleştirip kamuoyuna bu bilgiyi vermiş oluruz. Toplam Biontech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var şu an, kullanılmak üzere, hazırda. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız hazırda var. Ayrıca dün Uğur Hoca ile tekrar görüştüğümde, mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, haziran için de 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarda Uğur Hoca artırma için gayret içerisinde. Biontech için de 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı, yeni dönemde bu 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Yaz dönemi itibarıyla 90 milyon dozun yazdan önce gelmesi için gayret içinde. Ayrıca, Sputnik aşısı mayıs ayı ve devamında 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte haziranla birlikte daha yoğun aşının geleceğini ve haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız.







