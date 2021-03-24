Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan BioNTech aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanıma hazır 1.4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı." notunu düştü. Ayrıca Bakan Koca, gelen aşıların güvenlik testlerinin yapıldığını ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlara uygulanacağını belirtti.
BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiğiniBakan Koca'nın açıklaması şöyle;
BioNTech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.
Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.
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