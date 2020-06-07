Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından corona virüsü 7 Haziran son durum tablosu açıklandı!

Bakan Koca, 7 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.



İKİ İLİ ÖRNEK GÖSTERİP UYARDI



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki ili örnek gösterip uyararak, "FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" dedi.











