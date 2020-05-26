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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından corona virüsü 26 Mayıs son durum tablosu açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. 26 Mayıs Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir" dedi
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