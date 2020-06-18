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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından corona virüsü 18 Haziran son durum tablosu açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. 18 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.
Son dakika haberi... Bakan Koca paylaşımında, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadelerini kullandı.
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