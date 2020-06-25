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Haber Giriş: 25.06.2020 - 23:17,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddialara noktayı koydu: Bu kanı yanlıştır

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddialara noktayı koydu: Bu kanı yanlıştır
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yayılma hızının azaldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kulaktan kulağa yayılan "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMTürkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 52 bin 303 test yapıldı ve 1458 yeni vaka tespit edildi. 21 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 46'ya, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115'e yükseldi.

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