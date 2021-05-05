Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre corona virüsü vaka sayılarını paylaştı! İstanbul yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (coronavirüsü) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER

İstanbul: 532.02

Kırklareli: 498.70

Tekirdağ: 489.89

Çanakkale, 439,11

Kocaeli: 437.65

Erzincan: 428.70

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Şırnak: 46.12

Şanlıurfa: 70.25

Mardin: 76.40

Siirt: 79.14

Van: 90.75

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR VAKA SAYILARI

İstanbul: 532.02

Ankara: 361.52

İzmir: 223.34

KARADENİZ'DE VAKA SAYILARI

Sinop: 213.43

Samsun: 267.54

Ordu: 316.52

Giresun: 388.44

Trabzon: 237.71

Rize: 353.70

Artvin: 194.10

Ardahan: 251.66

TURİZM SEZONUNUN YAŞANACAĞI İLLER



Muğla: 183,46

Aydın: 162,45

Antalya: 200,37

Mersin: 143,25

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