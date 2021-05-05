Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre corona virüsü vaka sayılarını paylaştı! İstanbul yine zirvede
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Nisan tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. İllere göre 100 binde vaka sayısı İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu. Geçen hafta İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 vaka sayısı belirlenmişti. İstanbul, en çok vaka görülen il olurken en az vaka görülen il ise Şırnak oldu. Öte yandan Şırnak, haftalık tablonun açıklanmaya başladığından beri en az vaka görülen il olarak dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (coronavirüsü) vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi.
VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER
İstanbul: 532.02
Kırklareli: 498.70
Tekirdağ: 489.89
Çanakkale, 439,11
Kocaeli: 437.65
Erzincan: 428.70
VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER
Şırnak: 46.12
Şanlıurfa: 70.25
Mardin: 76.40
Siirt: 79.14
Van: 90.75
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR VAKA SAYILARI
İstanbul: 532.02
Ankara: 361.52
İzmir: 223.34
KARADENİZ'DE VAKA SAYILARI
Sinop: 213.43
Samsun: 267.54
Ordu: 316.52
Giresun: 388.44
Trabzon: 237.71
Rize: 353.70
Artvin: 194.10
Ardahan: 251.66
TURİZM SEZONUNUN YAŞANACAĞI İLLER
Muğla: 183,46
Aydın: 162,45
Antalya: 200,37
Mersin: 143,25
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