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Haber Giriş: 02.03.2021 - 22:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haritayı paylaştı ve uyardı

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haritayı paylaştı ve uyardı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tüm illerinin "mavi" (düşük riskli) olması için çalışacaklarını belirterek, "Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre Kovid-19 risk değerlendirme haritasını paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haritayı paylaştı ve uyardı

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