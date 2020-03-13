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Haber Giriş: 13.03.2020 - 08:30,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı açıkladı! Bir kişide daha corona virüsü tespit edildi

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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı açıkladı! Bir kişide daha corona virüsü tespit edildi
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Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika haberi daha... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs teşhisi konulan hastanın yakın çevresinde bulunan bir kişiye daha aynı tanının konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı açıkladı Bir kişide daha corona virüsü tespit edildi


Bakan Selçuk, alınan tedbirleri ve uzaktan eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu
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