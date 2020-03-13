Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı açıkladı! Bir kişide daha corona virüsü tespit edildi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs teşhisi konulan hastanın yakın çevresinde bulunan bir kişiye daha aynı tanının konulduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.







