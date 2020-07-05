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GeriGündem Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çankırı’dan örnek geldi" diyerek paylaştı! O detay gözlerden kaçmadı
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DHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 21:44,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çankırı’dan örnek geldi" diyerek paylaştı! O detay gözlerden kaçmadı

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çankırı’dan örnek geldi" diyerek paylaştı! O detay gözlerden kaçmadı
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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı’da bir köy düğününde çekilen maskeli ve mesafeli halay fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta maskeleriyle halay çeken kişilerin kullandığı halay çubukları üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.

Bakan Koca, Twitter hesabına gelen bir fotoğrafı paylaştı. Koca, Hakan Erdoğan isimli kişinin "Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. Çankırı Ilgaz Kuyupınar köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde" notuyla gönderdiği fotoğrafı, "Çankırı’dan örnek geldi" diyerek kişisel hesabında paylaştı.

Koca’nın paylaştığı fotoğrafta maskeleriyle halay çeken kişilerin kullandığı halay çubukları üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.

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