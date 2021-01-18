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Haber Giriş: 18.01.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Aşılamada gelinen noktaya dikkat çeken Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik." dedi. Öte yandan Bakan Koca, aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçileceğini belirtti.

Aşılamada son durumu paylaşan Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek.

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor.

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