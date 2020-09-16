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Haber Giriş: 16.09.2020 - 18:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor...

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor...
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Son dakika haberi... Salgında son durum ne? Yeni tedbirler gündemde mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtlıyor...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.

DEVAMI GELİYOR...

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