Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Bugün biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.



DEVAMI GELİYOR...