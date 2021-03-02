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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu. Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize en kötü durumda olan iller olurken Şırnak Hakkari, Batman ise durumu en iyi olan iller arasında yer aldı.
Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şöyle;
Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz.