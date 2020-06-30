Son dakika haberi: SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca 30 Haziran corona virÃ¼sÃ¼ tablosunu paylaÅŸtÄ± mÄ±

Son dakika haberi... Bakan Koca,Â 29 Haziran TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaÅŸtÄ±.Â Tabloya gÃ¶re, son 24 saatte 1374 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 18 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 198 bin 613, can kaybÄ± 5 bin 115 oldu



'TEDBÄ°RLERDE DÄ°KKATLÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z'



Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Vaka sayÄ±mÄ±z dÃ¼nkÃ¼nden 18, bugÃ¼n iyileÅŸenlerdense 160 fazla. YatÄ±rÄ±larak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastalarÄ±n sayÄ±sÄ± dengede. YoÄŸun bakÄ±mdaki artÄ±ÅŸ olaÄŸan dÃ¼zeyde. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ± azaltmada yeterince kararlÄ±, tedbirlerde dikkatli deÄŸiliz" dedi.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 48 bin 309 test yapÄ±ldÄ±. 1356 kiÅŸide daha koronavirÃ¼s tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1413 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 280 bin 144, toplam vaka sayÄ±sÄ± 197 bin 239, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 97, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 996, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 381, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 170 bin 595 oldu.

'VAKA SAYISINI AZALTMADA YETERÄ°NCE HIZLI DEÄžÄ°LÄ°Z'

Bakan Koca, bugÃ¼nkÃ¼ verilere iliÅŸkin, "Yeni tanÄ± konan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda dÃ¼ne kÄ±yasla 16, bir Ã¶nceki gÃ¼ne kÄ±yasla 40 azalma var. BugÃ¼n iyileÅŸen toplam vaka sayÄ±mÄ±z, dÃ¼nkÃ¼nden 571 kiÅŸi dÃ¼ÅŸÃ¼k. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ± azaltmada yeterince hÄ±zlÄ±, mÃ¼cadelede tam tedbirli deÄŸiliz. Yaz, rehavete neden olmamalÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 45 bin 213 test yapÄ±ldÄ±, 1372 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 17 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1984 kiÅŸi de iyileÅŸti.DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 231 bin 835, toplam vaka sayÄ±sÄ± 195 bin 883, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 82, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 984, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 366, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 169 bin 182 oldu.

'Ä°KÄ° HAFTADA 1000'Ä°N ALTINA Ä°NEBÄ°LÄ°RÄ°Z'

Bakan Koca, tablodaki verilere iliÅŸkin, "Ä°yileÅŸenler, tanÄ± konanlardan 612 fazla. DÃ¼nkÃ¼ sayÄ± 96'ydÄ±. Son 14 gÃ¼nde tanÄ± konanlarÄ±n yÃ¼zde 5,68'i 17 yaÅŸ ve altÄ±ndan. yÃ¼zde 63'Ã¼ 25-45 yaÅŸ grubundan. BugÃ¼nkÃ¼ tanÄ± sayÄ±mÄ±z dÃ¼nkÃ¼nden 24 az. Azalma sÃ¼rekli olursa bu hÄ±zda bile 2 haftada 1000'in altÄ±na inebiliriz" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 51 bin 198 test yapÄ±ldÄ±, 1396 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 19 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1492 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 186 bin 622, toplam vaka sayÄ±sÄ± 194 bin 511, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 65, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 963, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 382, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 167 bin 198 oldu.

'Ä°YÄ°LEÅžENLER, TANI KONANLARDAN 96 FAZLA'

Bakan Koca, tablodaki verilere iliÅŸkin, "Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 1492 olan yeni vaka sayÄ±sÄ± bugÃ¼n 1396. COVID-19 sebebiyle tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de bugÃ¼n hastaneye yatÄ±rÄ±lan toplam hasta sayÄ±sÄ± 113. Son 24 saatte yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ±nda 22, entÃ¼be sayÄ±sÄ±nda 13 artÄ±ÅŸ var. Ä°yileÅŸenler, tanÄ± konanlardan 96 fazla" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klamada bulunan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'ndaki verileri paylaÅŸtÄ±. Bakan Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan da duyurduÄŸu tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 52 bin 303 test yapÄ±ldÄ±, 1458 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 21 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1472 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 135 bin 424, toplam vaka sayÄ±sÄ± 193 bin 115, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 46, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 941, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 369, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 165 bin 706 oldu.

'TÃœRKÄ°YE'DEN Ä°YÄ° HABER VERELÄ°M'

Bakan Koca, tablodaki verilere iliÅŸkin, "YoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±mÄ±zda bir artÄ±ÅŸ oldu. Ancak hastalarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun bakÄ±mda kalma ve toplam tedavi sÃ¼releri kÄ±salmÄ±ÅŸ durumda. Yeni vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zsa tedbirlerin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. DÃ¼nyada vaka sayÄ±larÄ± tÄ±rmanÄ±ÅŸta. TÃ¼rkiye'den iyi haberler verelim" dedi.









KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, BakanlÄ±k Bilkent YerleÅŸkesi'nde KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bizim ÅŸuan 2.dalgayÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± rahat olarak sÃ¶yleyebilirim. YoÄŸun bakÄ±mdaki hasta sayÄ±mÄ±z ve entÃ¼be sayÄ±larÄ±mÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼yor. YoÄŸun bakÄ±mdaki hastalarÄ±n can kaybÄ± oranÄ± yÃ¼zde 2'lere dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda. 16 Mart Ã¶ncesinde vefat edenlerin yaÅŸ ortalamasÄ± 71 iken ÅŸu anda 74 oldu" ifadelerini kullandÄ±.



VAKA SAYISI ARTTI!



KoronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Bakan Koca, TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 1492 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konulduÄŸunu, 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 191 bin 657, can kaybÄ±nÄ±n ise 5 bin 25 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Koca, TÃ¼rkiye'de son 24 saatte 1386 kiÅŸinin daha iyileÅŸmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 164 bin 234 olduÄŸunu sÃ¶yledi.



Vaka sayÄ±mÄ±zda bir dalgalanma var. Önceki günlere kÄ±yasla test sayÄ±mÄ±z 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karÅŸÄ± uyarÄ±yor. ArtÄ±ÅŸÄ±n sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dÄ±ÅŸÄ±nda ikinci bir seçeneÄŸimiz yok















KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Koca, 22 Haziran TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaÅŸtÄ±.Â Tabloya gÃ¶reÂ son 24 saatte 1212 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 188 bin 897, can kaybÄ± 4 bin 974 oldu.



TEST SAYISI 3 MÄ°LYONA YAKLAÅžTI



Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°zmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamÄ±z yoÄŸun bakÄ±mda. Toplam test sayÄ±mÄ±z 3 milyona yaklaÅŸtÄ±. BugÃ¼n iyileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z yeni vaka sayÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde. Fakat mÃ¼cadelemiz iÃ§in aradaki fark yeterli deÄŸil. Vaka sayÄ±mÄ±zÄ± tedbirlerle azaltmalÄ±yÄ±z" dedi.





BAKAN KOCA, TOPLUM BÄ°LÄ°MLERÄ° KURULU TOPLANTISINA BAÅžKANLIK ETTÄ°

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k etti.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda sosyoloji, iletiÅŸim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda Ã§alÄ±ÅŸan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantÄ±sÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Video konferans yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na (YKS) girecek Ã¶ÄŸrencilerin psikolojisi, alÄ±nabilecek ek tedbirler, Kurban BayramÄ±'na yÃ¶nelik uyarÄ± ve Ã¶nlemler, normalleÅŸme sÃ¼recinde genÃ§lere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mÃ¼cadele gibi konular ele alÄ±ndÄ±.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu gÃ¶re; son 24 saatte 41 bin 112 test yapÄ±ldÄ±, 1248 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s teÅŸhisi konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1312 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayÄ±sÄ± 186 bin 493, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 927, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 781, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 318, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 158 bin 828 oldu.

'TEDBÄ°RLERLE ARADAKÄ° FARKI GÄ°DEREK AÃ‡MALIYIZ'

Bakan Koca verilere iliÅŸkin, "Son gÃ¼nlerde vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± illerden bazÄ±larÄ±nda yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±larÄ±: DiyarbakÄ±r'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z bugÃ¼n de yeni vaka sayÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde. Tedbirlerle aradaki farkÄ± giderek aÃ§malÄ±yÄ±z" deÄŸerlendirmesinde bulundu.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Son dakika haberler... Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu gÃ¶re; son 24 saatte 41 bin 112 test yapÄ±ldÄ±, 1248 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s teÅŸhisi konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1312 kiÅŸi de iyileÅŸti. BugÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayÄ±sÄ± 186 bin 493, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 927, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 781, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 318, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 158 bin 828 oldu.

Â 'TEDBÄ°RLERLE ARADAKÄ° FARKI GÄ°DEREK AÃ‡MALIYIZ'

Bakan Koca verilere iliÅŸkin, "Son gÃ¼nlerde vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± illerden bazÄ±larÄ±nda yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±larÄ±: DiyarbakÄ±r'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z bugÃ¼n de yeni vaka sayÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde. Tedbirlerle aradaki farkÄ± giderek aÃ§malÄ±yÄ±z" deÄŸerlendirmesinde bulundu.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM

Son dakika haberler... Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu gÃ¶re; son 24 saatte 41 bin 316 test yapÄ±ldÄ±, 1214 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s teÅŸhisi konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 23 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1494 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 863 bin 632, toplam vaka sayÄ±sÄ± 185 bin 245, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 905, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 769, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 310, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 157 bin 516 oldu.

'ÃœLKE GENELÄ°NDE VAKA AZALMAYA DEVAM EDÄ°YOR'

Bakan Koca verilere iliÅŸkin, "Ä°stanbul ve Ankara, son bir haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Ãœlke genelinde yeni vaka sayÄ±sÄ± azalmaya devam ediyor. Ä°yileÅŸen vaka sayÄ±mÄ±z dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de yeni vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde. Tedbir, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olursa sonuÃ§ veriyor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.









KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu gÃ¶re; son 24 saatte 48 bin 412 test yapÄ±ldÄ±, 1304 kiÅŸiye daha koronavirÃ¼s teÅŸhisi konuldu. VirÃ¼s nedeniyle 21 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1382 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 822 bin 316, toplam vaka sayÄ±sÄ± 184 bin 31, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 882, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 755, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 311, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 156 bin 22 oldu.

BÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N Ä°HMALÄ° HEPÄ°MÄ°ZÄ° Ä°LGÄ°LENDÄ°RÄ°YOR

Bakan Koca verilere iliÅŸkin, "Vaka sayÄ±sÄ±nda dÃ¼ne kÄ±yasla 125 azalma oldu. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±z bugÃ¼n tekrar yeni vaka sayÄ±sÄ±nÄ± geÃ§ti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. HayatÄ±mÄ±za tedbirlerle devam edelim" deÄŸerlendirmesinde bulundu.