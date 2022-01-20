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Son dakika haberi: Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı tutuklandı

#Bilecik#Selçuk Erdağı#Rüşvet
Son dakika haberi: Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı tutuklandı

Bilecik'te 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Danışmanı ve Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bilecik'te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri dün gece belediye binasına baskın yaptı. Belediye giriş çıkışlarını kapatan ekipler Erdağı'nın odasında arama yaptı. Operasyonda Erdağı, "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında 200 bin dolar aldığı rüşvet parasıyla suçüstü yakalandı. KOM ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı kelepçeli bir şekilde emniyete götürdü. KOM ekipleri ifadesinin aldığı Erdağı geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliye Sarayına getirdi. Savcılıkta ifadesi alınan Erdağı ardından mahkeme sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın görevine son verdikleri yazılı açıklama yaparak duyurmuştu.

‘SORUŞTURMA SONRASI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ’

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ise rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve netleşmesinin ardından parti olarak açıklama yapacaklarını söyledi. CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün de soruşturmanın sürdüğünü hatırlatarak "Bilecik Belediyesi’nde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturma devam etmektedir. Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarımızı yapabilmemiz için soruşturmanın bitmesi gerekmektedir. Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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