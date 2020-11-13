Son dakika haberi: Rus heyet Ankara'da! Kritik toplantı sona erdi

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlandı.

Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın da devam edilecek.