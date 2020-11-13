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Haber Giriş: 13.11.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rus heyet Ankara'da! Kritik toplantı sona erdi

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Son dakika haberi: Rus heyet Ankara'da! Kritik toplantı sona erdi
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da Türk ve Rus heyet arasında gerçekleştirilen kritik toplantının sona erdiğini açıkladı.

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlandı.

Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın da devam edilecek.

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