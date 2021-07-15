Son dakika haberi: Rize’de sel felaketi! 2 ölü, 3 kişi kayıp... Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakanlar bölgeye gitti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.





’DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN’ ÇAĞRISI



Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

FELAKETİN BİLANÇOSU: 2 ÖLÜ, 3 KAYIP, 4 YARALI

Muradiye ilçesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişinin de enkazlardan yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR

Rize'de sel ve heyelanlarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Rize'nin yanı sıra Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri ile AKUT ve İDAK ekipleri mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye etti. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve misafirhanelere yerleştiriliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Rize Valiliği'nden yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şiddetini arttıran yağışlar sonucunda merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi. Her geçen saat sel ve toprak kayması ile ilgili birçok yerleşim yerine ulaşımın sağlanamaması yönünde gelen bilgiler, endişeyi da artırdı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Çayeli Büyükköy Beldesi'ne bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahallede birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor. 6 ayrı bölgeden toplam 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli Beldesinde belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Güneysu İlçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı Köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır."



ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR



Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada "Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez Mahallelerin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize Merkez ve Salarha Vadilerindeki birçok köyden konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaşmıştır. Bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar mevcuttur. İl Afet ve Acil Durum Merkezinde İl Koordinasyon Kurulu Valimiz Başkanlığında bütün üyelerin katılımı ile tam faal halde çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli kanallardan gelen ihbarlar anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir ifadelerine yer verildi.



Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu'ya metrekareye 219 kilogram, Çayeli'ne 214, Andon bölgesinde ise 147 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ, 10 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ



Çayeli ilçesi Madenli Beldesinde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.



HASTA KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI



Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim. Eşim hasta, aldım onu sırtıma, hemen evden çıktım." dedi.



Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım, evde oturuyordum, büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, evden çıkabildiğim kadar hızlı çıktım." diye konuştu.



Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağı'na sığındı.



METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE KUVVETLİ YAĞIŞ UAYARISI



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği ifade edildi.



Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Rize'nin Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190, Çayeli ilçesinde metrekareye 148, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize ili Muradiye Beldesi, Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla bugün gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır.

Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

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