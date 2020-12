Son dakika haberi... Rize'de filyasyon ekipleri iz sürüyor! Koronavirüs böyle yayılıyor

Hızla yükselişe geçen vaka sayıları, ülke genelinde uygulanan kısıtlamalarla birlikte Rize’de de durağan eğilimine girdi. Kent genelinde, pandeminin öncüsü filyasyon ekipleri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. Gerektiği durumlarda evlerinde izole edilen hastaları ve temaslı vatandaşları ziyaret edip, ilaç veren ekipler, acil durumlarda hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor. Ekipler, ev ev dolaşarak, gece gündüz koronavirüsün izini sürüyor. Saha çalışmalarını titizlik ve özveriyle sürdüren filyasyon ekipleri, yeni dönemde virüsün bulaşma noktasının değiştiğini tespit etti. İl genelinde 97 ekiple sürdürülen filyasyon çalışmalarında sağlıkçılar; tek tek hastaların evine gidip, yaptıkları çalışma neticesince virüsün, ağırlıkta ev ziyaretleri ile yayıldığını saptadı. Sahada yaşadıkları zorluklara dikkat çeken ekipler, öncesinde kafeterya, düğün salonu, çay ocağı gibi yerlerdeki yüksek bulaşma riskinin, kısıtlamalarla kendini yakın akraba, eş dost, komşu ziyaretlerine bıraktığını belirtti.







‘BU İŞİN ŞAKASI YOK’



Rize Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawı, ev ziyaretlerinin virüsün bulaş oranını arttırdığını kaydederek, bu işin şakası olmadığını vurguladı. Dr. Harbawı, "Düğün, cenaze gibi toplu merasimler, kafe, lokanta gibi noktalarda yayılım hızı artan virüsle ilgili olarak yapılan kısıtlamalardan sonra virüsün bu kez evlere taşındığını gördük. Komşu, akraba ziyaretleri ile yayılımın arttığını tespit ettik. Bu yüzden hane halkı dışındaki kişilerin eve giriş çıkışına müsaade edilmemeli. Bu dönemde bırakın komşuyu, hane halkından değilse anne babamızı da abimizi, ablamızı da görmeyelim, bütün sohbetimizi telefonla gerçekleştirelim. Bu kişiyi tanıyorum ve biliyorum, bana ondan virüs bulaşmaz gibi bir düşünceye asla kapılmayalım. Elimizdeki verilerde biliyoruz ki, bu hastalık, virüsü taşıyan kişilerde semptom göstermeden de yayıla biliyor. Artık tavizin, ihmalin ve boşverciliğin zamanı değil. Herkes kendi tedbirini almalı, kendi karantinası uygulamalıdır. Yoksa yarın çok sevdiğiniz birinin hastalandığını hatta vefat ettiğini duyabiliriz, bu işin şakası yok” dedi.



’97 FİLYASYON EKİBİ SAHADA’



97 filyasyon ekibinin her gün sahada olduğunu ifade eden Dr. Zeynep Kırdı Harbawı, "Vakaların ve temaslıların takibi konusunda hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Tedavileri konusunda bilgilendirip bu süreci atlatmalarında onlara destek oluyorlar. Aynı gün içerisinde numuneler alınıp testler sonuçlanıyor ve tedavi sürecine başlanıyor. Bu konuda Rize süreci çok hızlı takip ediyor. Ülkemiz genelinde kasım ayı itibariyle ne yazık ki Covid vaka sayılarında çok hızlı bir artış sürecine girildi ve bu süreç hastanelerimiz ve özellikle de yoğun bakımlarımızın kapasitelerini çok ciddi anlamda zorlar hale geldi. Bu süreçte hastane ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalarımızın mağdur olmaması için mevcut kapasitemiz maksimum seviyede arttırılmış, gerek yeni tıbbi cihaz ve malzeme desteği gerekse de fiziki alan ve personel takviyesi anlamında tüm imkânlar seferber edildi. Tüm bu takviyelere rağmen çok hızlı artan vaka sayıları iş yükümüzü de aşırı artırmıştır. Lakin şu da unutulmamalıdır ki tüm bu zorluklara rağmen yine de süreç kontrolümüz altındadır” diye konuştu.



‘KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ’



Filyasyon ekiplerinin ziyaret ettiği Veliköy köyünde yaşayan koronavirüs hastası Emine Kopuz, korktukları durumun başlarına geldiğini söyledi. Kopuz, "Aslında virüs dolayısıyla kendimce çok tedbirli davrandığımı düşünüyorum, komşulara gidip gelmedim kardeşlerimle bile uzak durdum ama şu an hastayız. Korktuğumuz başımıza geldi. Herkes evinde ev ahalisi ile otursun, bu süreci sağlıkla atlatsın kimse kimseye hastalık bulaştırmasın” uyarısında bulundu.



‘BİRBİRİNE GİDİP GELME İŞİ KALKMALI’



Akrabasında koronavirüs tespit edilen Ali Kopuz, "Komşular birbirine gidip geliyor, dostumdur, akrabamdır, amcamdır, abimdir deyip birbirine gidip geliyorlar. Böylece de hastalık bulaşıyor. Ailenin birinde hastalık oldu mu bir bakmışsın herkes pozitif. Birbirine gidip gelme işi kalkacak. Şöyle bir iki ay milletin sabretmesi lazım, yoksa bu ölümler son bulmaz” ifadelerinde bulundu.



‘KEŞKE ÖNCEDEN EVDE OTURSAYDIK'



Ailesinde pozitif vaka olduğu için filyasyon ekiplerinin numune aldığı Yeter Katip de "Babam hastalık belirtileri gösterdi ve yapılan testte pozitif olduğunu öğrendik. Biz aile apartmanında oturuyoruz, alt katta abim yengem var onlar hasta. Şu süreçte hiç gevşek davranmayalım. Ben gerçekten çok üzgünüm. 3 ay önce abimi kaybettim bu hastalıktan. Şimdi yine aynı süreci yaşıyoruz. İnşallah kimseye bir şey olmaz. Şimdi karantinadayız evde oturacağız. Keşke önceden de evde otursaydık bir yere gidip gelmeseydik kimsenin de canı yanmasaydı” açıklamasında bulundu.



‘BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN’



Aile apartmanında olduklarını anlatan ve bunun virüse engel olmayacağına dikkati çeken Meliha Katip ise "Bir şey olmaz mantığı güdüyoruz, bu yüzden de şu an hastalık aile içerisinde çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Hane halkından değilse, kimse annesiyle babasıyla kardeşiyle gidip gelmesin görüşmesin, herkes evinde otursun, kendi karantinasını oluştursun. Biz de ‘aile apartmanı’ dedik, indik çıktık ‘bir şey olmaz’ dedik ama şu an bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Sevdiklerimizin canını yakmayalım dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.