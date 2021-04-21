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AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 01:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabine değişikliği açıklandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi. Öte yandan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmesiyle yerine Mehmet Muş Ticaret Bakanı olarak atandı.

Son dakika haberi: Resmi Gazetede yayımlandı Kabine değişikliği açıklandı

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