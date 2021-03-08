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Haber Giriş: 08.03.2021 - 21:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

62 yaşındaki usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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