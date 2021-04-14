Son dakika haberi: Ramazanda yeme içme yerleri ve turistik tesislerde uygulanacak kararlar belli oldu!
Türkiye kısmi kapanmaya giderken, İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen ramazan genelgesi ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme içme yerleri ve otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde uygulanacak kararlar detaylı olarak açıklandı.
Bakanlık'ın genelgesinde lokanta, kafe, restoran ve benzeri yerlerin ramazan boyunca açılma-kapanma saatleri ve servis şekillerine yer verildi.
Buna göre;
- 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.
- Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, cumartesi ve pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
- Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.
GEÇİCİ OLARAK DURDURULACAK İŞLETMELER
Genelgeye göre; aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek.
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.
OTELLERDE AYNI MASADA EN FAZLA 2 KİŞİ
Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.
Konaklama tesislerinde ise kesinlikle toplu iftar organizasyonları yapılmayacak.
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