Son dakika haberi: Ramazanda kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Bu konuşmanın amacı geldiğimiz nokta konusunda değerlendirme yapmaktır. Şunu tartışmasız bir şekilde kabul ediyoruz, aylardır süren şartlar herkesi yordu. Benzer durumlar pek çok ülkede dönem dönem çıkmaktadır. Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Mart ayından itibaren vakaları il il gösteren harita yayınlıyoruz. Korona risk haritamızda, nüfusun %80'inin çok riskli yerlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Diğer olumsuz faktör, virüsün yeni varyantlarıdır. Yorgunluğun haklı sebepleri var. Mutasyon ve varyantlar konusunda şansın bizden yana olmasıydı ama şuan gerçekleşmedi. Varyant ortaya çıktığı ilk şekle göre farklılık göstermesidir. 2003'te SARS'ın ortadan kaybolması buna bağlanmıştır. Bugün ise bunun tam tersi olmuştur.



YENİ VAKALARIN YÜZDE 85'İ İNGİLTERE VARYANTI



Mutantların daha da işi zorlaştırdığı gerçektir. Hızı dışında hastalığın daha ağır geçmesine sebep olmaktadır. Yeni vakaların %85'i İngiltere varyantı kaynaklıdır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir. Verdiğim bilgilerden anlaşılacağı gibi bu durum vaka sayılarını arttırmakla kalmadı hastane yoğunluğunu da arttırdı. Sağlık hizmetlerimiz halan gelen sağlık hizmetlerini muntazam kapsayacak şekilde eksizsiz sürdürmektedir. Bir düzenlemeye gitmek durumunda kalabiliriz. Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatanların yaşlı grubu %53'e kadar düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Yakın zamanda, yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz.



18 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI



Şuana kadar 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmıştır. 2. doz aşısını olanlar 7,5 milyonu bulmuştur. Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir. Şartlar bizi zorla toparlanmaya davet ediyor. Günlük vaka sayısı 50 bine çıkmışken, başkasının uyarısına ihtiyaç duyulmamalıdır. Aşı programı ilerlerken mücadelenin süresini kısaltalım. Bu iş bitene kadar 1 gün bile yalnız kalmayacaksınız. Bizi bir gün bile kararsız ve yılgın görmeyeceksiniz.



AŞILAMA SONRASI VAKA ORANLARI



65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile 17.7 şimdi ise %8.2 Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şuana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4.



Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5.3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Şuan 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu



Hastanede 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının gösteren tablo Yatanlar içinde %57.4 şuan yarı yarıya düşmüş durumda.

Yoğun bakımda yatan vakalar içinde yoğun bakımda yatanların oranı %69.9, sağlık çalışanları ise %1.1'den şuan %0.25'e kadar inmiş durumda.



Entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı oranı ortalama 42 sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden Ocak ayından itibaren bu oranların düştüğünü göstermek için. 65 yaş üstü oranı %70'ten, sağlık çalışanlarında ise bu oran %1.1 iken şuan %0.15'e indiği görüyoruz.



Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken yapıldığı için, hem hastanede yatış, yoğun bakım ve entübe hastalar boyutunda baktığımızda, belirgin faydalar sağlandığını o yüzden tanınmış olan kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum.



TAM KAPANMA OLACAK MI?



Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Yakın temasla, mutantın varyantın %85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz, o nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum.



RUSYA SEYAHAT KISITLAMASI



Rusya'da mevkidaşımla 2 defa görüşmüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, bazı bölgelerde, Muğla, İzmir Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler. O yüzden değerlendirmenin daha rahat yapılacağını söyleyebilirim. Sertifikasyon ve aldığımız tedbirleri gördükleri takdirde daha farklı karar alacaklarını söyleyebilirim.



'BAZI İLLERİMİZDE YER YER SORUNLAR OLUYOR'



Vaka sayısının daha yoğun olduğunu, aynı oranda hasta sayımızın daha artmadığını rakamlarda görüyorsunuz. Sağlık altyapımızda ciddi sorunların olmadığını söyleyebilirim. Yatak doluluk oranında %56.3. Servis yatağında bir sorun yok. Erişkin yoğun bakımda doluluk oranı %71.3. Yani %30'a yakın kapasitemizin olduğunu bu da 10 bin hasta anlamına geliyor. Bazı illerimizde yer yer sorunlar yaşadığımız oluyor mu, oluyor. %80'in üzerinde olan iller Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de. Bu illerde, %80'nin üzerinde diğer illerde ise %80'in altında erişkin yoğun bakım doluluk oranı. Önümüzdeki dönemde bir sorun yaşanırsa elettik vakalar ve genel düzenlemeyle korona için ayrılan yoğun bakım sayımızı arttırarak herhangi bir sorun olmayacağını söyleyebilirim.



PANDEMİNİN TİCARETE DÖNMESİ



DSÖ'nün 2 hafta önce bir toplantısı olmuştu. O toplantıya özellikle basın toplantısına katılımın az olduğu nadir bir toplantıydı. Aşıyla ilgili fikri mülkiyet haklarının çözülmesi gerektiğini ifade ettim. Bütün dünyada üretimin yapılacağı, her ülkede olacaksa fikri mülkiyet haklarının çözülmesiyle erişimin daha kolay olacağını ifade ettim. Onlar da bu sürecin içinde olacaklarını belirtti. Üretme becerisi olan bütün ülkelerde, bunun önünün açılması kanaatindeyim. DSÖ'nün basın toplantısında da özellikle ifade etmiştim.



RAMAZANDA AŞI TEDARİĞİ



Aslında erişebileceğimizi düşündüğümüz 3 aşı söz konusuydu. Birincisi Rusya'dan Sputnik aşısı, ikincisi Biontech ve üçüncüsü Çin'de üretilen kullandığımız aşıydı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara