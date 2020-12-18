MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi
GeriGündem Son dakika haberi... Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL  (DHA) -
Haber Giriş: 18.12.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumda büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun, bir TV kanalında katıldığı programda yaptığı konuşmasının kayıtlarını istedi. Başsavcılık konuşmayı inceledikten sonra, içeriğinde hukuki olarak suç unsuru olup olmadığını değerlendirecek. Bu aşamada suç unsuru tespit edilirse soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak. 

Kamuoyunda tepki çeken sözleri nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun  konuşma kayıtlarının istendiği öğrenildi. 

DHA’nın aldığı bilgilere göre, Prof. Sofuoğlu’nun bir TV kanalındaki programda yaptığı konuşma incelendikten sonra içeriğinde hukuki olarak suça konu bir unsur olup olmadığı değerlendirilecek. Bu aşamadan sonra suç unsuru tespit edilirse Prof. Sofuoğlu’nun toplumda büyük tepkiye neden olan sözleriyle ilgili soruşturma yürütülecek.

Savcılığın değerlendirmeyi tamamladıktan sonra Prof. Sofuoğlu’nun ifadesine başvurabileceği kaydedildi.

Üniversiteler fuhuş evi açıklamasına her kesimden tepki yağdı: ‘Akademinin yüz karası’
'Üniversiteler fuhuş evi' açıklamasına her kesimden tepki yağdı: ‘Akademinin yüz karası’
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle