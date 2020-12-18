Son dakika haberi... Prof. Sofuoğlu ile ilgili soruşturmada tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi

Kamuoyunda tepki çeken sözleri nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun konuşma kayıtlarının istendiği öğrenildi.

DHA’nın aldığı bilgilere göre, Prof. Sofuoğlu’nun bir TV kanalındaki programda yaptığı konuşma incelendikten sonra içeriğinde hukuki olarak suça konu bir unsur olup olmadığı değerlendirilecek. Bu aşamadan sonra suç unsuru tespit edilirse Prof. Sofuoğlu’nun toplumda büyük tepkiye neden olan sözleriyle ilgili soruşturma yürütülecek.

Savcılığın değerlendirmeyi tamamladıktan sonra Prof. Sofuoğlu’nun ifadesine başvurabileceği kaydedildi.