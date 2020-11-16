AA
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Son dakika haberi: Pompeo İstanbul'da
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul’a geldi.
Son dakika haberi... ABD seçimleri sonrası Türkiye'ye ziyaret edeceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi. Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.
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