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AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından Fuat Zengin etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından Fuat Zengin etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... MİT'in istihbaratıyla, PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlularından Serhat Patnos kod adlı Fuat Zengin etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... MİT'in istihbaratıyla, PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlularından Serhat Patnos kod adlı Fuat Zengin etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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