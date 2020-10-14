AA
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Son dakika haberi: PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından Fuat Zengin etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... MİT'in istihbaratıyla, PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlularından Serhat Patnos kod adlı Fuat Zengin etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... MİT'in istihbaratıyla, PKK/KCK'nın Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlularından Serhat Patnos kod adlı Fuat Zengin etkisiz hale getirildi.
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