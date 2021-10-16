Son dakika haberi: PKK'dan kaçış sürüyor! 4 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.
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