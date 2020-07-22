Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabı incelendi! Pınar 16 Temmuz'da engellemiş...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.





ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VE BİDONLA BENZİN ALMASI ELE VERDİ: 16 TL’LİK BENZİN ALMIŞ



Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldığı genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti.



Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.



Görüntülerde,Cemal Metin Avcı'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüldü.

Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.



Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda üst makamlara olayla ilgili sunulan bilgi notunda, ''Yapılan incelemede İl merkezinde bulunan bir petrol istasyonundan 16 TL’lik benzin aldığı tespit edilmiş, yapılan kamera incelemesinde benzini iki adet pet şişede aldığı tespit edilerek, kapsamlı yapılan sorgusu neticesinde ikrarda bulunmak zorunda kalmıştır.'' denildi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cemal Metin Avcı'nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği, ilk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.



Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekliyor.

Pınar Gültekin'in 1 hafta önce paylaşılan son Instagram gönderisi

BAŞSAVCILIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin’in öldürülmesi olayına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Muğla ilinde meydana gelen P.G.’nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen özel ekip, Cemal Metin Avcı'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

PINARIN KATİLİ TUTUKLANDI

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

DÖVEREK BAYILTMIŞ, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cemal Metin Avcı, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Cemal Metin Avcı, Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. Avcı, daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti.

Cemal Metin Avcı'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Gültekin'in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İLK BEYANLARINA HURRIYET.COM.TR ULAŞTI

Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden katilin ilk beyanlarına hurriyet.com.tr ulaştı. Gözaltındaki Cemal Metin Avcı ilk beyanlarından daha önceki birçok kadın cinayeti failinin yaptığı gibi öldürdüğü kadını suçlamaya çalıştı.

Failin ilk sözleri şunlar oldu:

"Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm."





OTOPSİ İŞLEMLERİ İZMİR'DE YAPILACAK

Vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve cenaze aileye teslim edildi. Gültekin'in DNA eşleşmesinin bir iki gün içerisinde, kesin ölüm nedenin ise yaklaşık bir ay içerisinde hazırlanacak otopsi raporu ile belli olacağı bildirildi. Gültekin'in otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde yapılacağı açıklandı

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacaklarını bildirdi.



Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Pınar Gültekin'in katledilmesinin yürekleri yaktığını belirterek, "Bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.





KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı'nın işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesine götürüldü.

Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.