Son dakika haberi: Pendik'te metro inşaatında patlama! Soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki metro şantiyesinde patlama yaşanması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, civardaki bazı araçlar ve binalarda hasar oluştu.

Patlamanın, metro inşaatında kontrollü patlama hazırlığı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayıcıların infilak etmesi üzerine oluştuğu öğrenildi.

"KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 19.40 sıralarında Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan İBB metro istasyonu inşaatında patlama ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Alınan ilk bilgilere göre metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesi'ndeki bazı iş yeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda hasar oluştuğu, şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

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